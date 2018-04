Histórico triunfo de Jaguares en Nueva Zelanda

Jaguares hizo historia hoy en el Súper Rugby después de conseguir su primera victoria ante una franquicia neozelandesa, con el éxito alcanzado sobre Blues por 20-13 en Auckland.

En el estadio Eden Park, bajo una intensa lluvia, el equipo de Mario Ledesma se abrazó a la tercera victoria consecutiva en el torneo -todas fuera de casa- en un partido de la undécima fecha que fue arbitrado por el local Paul Williams y que tuvo un resultado parcial de 13 a 5 para Blues.

Con 5 victorias en 10 encuentros, Jaguares suman 20 puntos y se ubican transitoriamente en el segundo puesto de la Conferencia África, que da acceso a la disputa de los playoffs.

Los argentinos aventajan por uno a Bulls -jugarán mañana- y por dos a Sharks, dos rivales con los que debe jugar tanto de local como de visitante.

La placa de Los Jaguares registró tres tries anotados por el hooker Agustín Creevy, el wing Emiliano Boffelli y el ingresado Tomás Lezana, más una conversión y un penal de Nicolás Sánchez.

Con una excelente producción en la segunda parte, la franquicia argentina logró un claro e histórico triunfo que tuvo como virtudes el orden, la concentración y el predominio de los forwards en el scrum.

Emiliano Boffelli concreta uno de los tries de la franquicia argentina.

En esa parte final, tan buena fue la defensa que Blues no pudo marcar tantos y, en consecuencia, tampoco sostener la ventaja que había construido en el primer tiempo.

Creevy fue el encargado de abrir el marcador pero los neocelandeces encaminaron rápidamente la victoria parcial con tries del wing Tumua Manu y el fullback Matt Duffle, más un penal del medio apertura Stephen Perofeta.

Pero en la segunda mitad, el equipo dirigido por Mario Ledesma mostró mucha personalidad y quebró al rival en cada intento ofensivo, demostrando un entendimiento perfecto con lo planteado por el entrenador.

El tercera línea Marcos Kremer y el segunda línea Guido Petti se destacaron entre los delanteros argentinos, que recuperaron varias pelotas y que condujeron a Los Jaguares al su primer triunfo ante un rival de Nueva Zelanda.

El equipo argentino llegaba de vencer antes en Australia a Rebels (25-22) y a Brumbies (25-20) y ahora finalizará su gira por Oceanía cuando se enfrente con Chiefs, también de Nueva Zelanda, el sábado próximo en la ciudad de Hamilton.

Jerónimo De la Fuente, controlado por la defensa de Blues.

La siguiente es la síntesis del partido:

Blues (13): Matt Duffie; Jordan Hyland, Orbyn Leger, Rieko Ioane, Tumua Manu; Stephen Perofeta y Jonathan Ruru; Akira Ioane (amonestado), Kara Pryor, Dalton Papalii; Josh Goodhue y Gerard Cowley-Tuioti; Sione Mafileo, James Parsons (capitán) y Pauliasi Manu. Entrenador: Tana Umaga.

Jaguares (20): Joaquín Tuculet (capitán); Bautista Delguy, Matías Orlando, Jerónimo De La Fuente, Emiliano Boffelli; Nicolás Sánchez y Martín Landajo; Leonardo Senatore, Marcos Kremer, Javier Ortega Desio; Matías Alemanno y Guido Petti; Nahuel Tetaz Chaparro, Agustín Creevy, Santiago Garcia Botta. Entrenador: Mario Ledesma.

PT: 12m. try Creevy (J); 18m. try Tumua Manu (B); 27m. try Duffie (J) y 35m. penal Perofeta (B). Parcial: Blues 13-Los Jaguares 5.

ST: 13m. try Boffelli (J); 22m. try Lezana, convertido por Sánchez (J) y 27m. penal Sánchez (J).

CAMBIOS: Leni Apisai, Ross Wright, Mike Tamoaieta, Ben Nee-Nee, Lyndon Dunshea, Augustine Pulu, Dan Kirkpatrick y Terrence Hepetema ingresaron en Blues; Julián Montoya, Javier Díaz, Juan Pablo Zeiss, Tomás Lavanini, Tomás Lezana, Gonzalo Bertranou, Bautista Ezcurra y Sebastián Cancelliere, entraron en Jaguares.

ARBITRO: Paul Williams (Nueva Zelanda).

CANCHA: Eden Park (Auckland).