Viedma: por el bullying y el maltrato decidieron educar a sus hijos en casa

Un matrimonio que denunció sus hijos de 10 y 12 años fueron víctimas de bullying y maltrato docente en diversas escuelas de Viedma optaron por incorporarlos a una modalidad a distancia que les permite llevar adelante la escolaridad en su propio hogar.

Una escuela de Estados Unidos certifica sus avances y deberán homologar luego los títulos en el país.

Natalia y su marido Pablo decidieron hacerse cargo pleno de la educación de sus hijos luego de haber probado suerte en diversas escuelas de Viedma y sentir que el sistema no les daba las respuestas que esperaban.

Un blog desarrollado por maestras retiradas de Buenos Aires brinda las herramientas teóricas y prácticas para implementar los proyectos académicos que tiendan a la adquisición de los conocimientos necesarios para la vida.

Una escuela de Estados Unidos, en tanto, es la que se encarga de certificar tales avances, para lograr las acreditaciones que deberán ser homologadas en Argentina, a medida que finalicen los ciclos.

"No fue una decisión fácil y es muy personal. No pretendemos ser ejemplo de nadie ni constituirnos en referentes, creemos que esta metodología es la que puede servirle a nuestros hijos, pero no quiere decir que pueda ser la adecuada para todos", asegura Natalia, admitiendo que protagoniza una experiencia interesante pero polémica.

Sus hijos no la pasaban bien en la escuela. Durante seis años uno de ellos sufrió bullying, el otro fue maltratado por una maestra a lo que se sumó la disidencia familiar en relación a los métodos educativos que se ponían en práctica, publica el diario Río Negro.

"Surgió como una necesidad, porque durante el transcurso de seis años de escuela formal tuvimos muy malas experiencias, bullying y maltrato de una maestra por lo cual hicimos la denuncia en supervisión pero no modificó nada. Los cambiamos de escuela varias veces, pero acá no encontramos ninguna con el tipo de pedagogía que a mí me interesa, por eso buscando me encontré con este blog de Buenos Aires y nos inscribimos para participar", explicó.

El proceso de enseñanza aprendizaje es libre y abierto. Las pautas las marca el blog, con la propuesta de proyectos interdisciplinarios que permiten adquirir conocimientos de distintas materias en una misma actividad.

"Ahora estamos creando un sistema solar, tenemos un programa de TV en YouTube, los chicos aprenden como en la vida misma, porque uno no vive en compartimentos estancos, con matemáticas por un lado, lengua por el otro, ciencias por otro. En cada ámbito los saberes se relacionan y así están aprendiendo ellos", cuenta. (NA)