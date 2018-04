El espíritu del Abierto Norpatagónico de golf: viento, sueños y cordialidad

Por Nicolás Batista / nbatista@lanueva.com

(Nota de edición impresa)

“¿Necesitás algo? Cualquier consulta, estamos a disposición”. En todos los rincones del concurrido Club de Golf Palihue florece la cordialidad y, como habitualmente sucede, se respira un exclusivo aroma golfístico.

El 37º Abierto Norpatagónico, cita que forma parte de la tradición palihuense y corresponde al Tour Profesional de Golf Argentino y a la Serie de Desarrollo del PGA Latinoamérica, comenzó en la antevíspera con el éxito que acostumbra: golpes profesionales, organización y buen marco de público.

Temporada tras temporada, la familia de Palihue reafirma su compromiso para con “su certamen estelar”, uno de los más reconocidos por parte de la Asociación Argentina de Golf (AAG), que se lleva a cabo a 72 hoyos (finalizará mañana).

Sin embargo, ¿qué tiene de especial? Qué mejor que lo respondan los destacados golfistas profesionales que posee Bahía y la región, quienes conocen la esencia del Norpatagónico.

“El torneo tiene una gran virtud por lo que los profesionales eligen ir y es el trato que reciben de parte de todos. En el club se respira golf todos los días y los aficionados, a su vez, son muy respetuosos. Por eso, si hay un torneo donde quieren ir es al de Bahía”, explicó el local Miguel Ángel Carballo, actualmente jugando la Serie de Desarrollo del Asian Tour (ex PGA Tour y Web.com Tour --ver aparte--).

“La cancha siempre está en excelente condiciones cuando llega el Norpatagónico, hasta cuando el clima es malo y no acompaña”, añadió Tati, quien se encuentra en Dhaka (Bangladesch).

Ese “abrazo extra” por parte de la organización, más un campo en bellas condiciones, le da al Norpatagónico un marco perfecto.

“A mí me encanta jugarlo, como cualquier torneo, pero acá es como estar en mi casa. Me siento así. Todos los años tengo chances de ganar porque vengo jugando en estas canchas desde muy chico. Además, me siento feliz de estar acompañado por las personas que te quieren”, expresó Sebastián Saavedra, quien no forma parte de esta edición, al igual que Carballo.

“Tengo esa espina de poder ganarlo; siempre fui protagonista. Ojalá el día de mañana pueda ir y obtenerlo. Las ganas de jugar siempre están”, dijo Miguel.

Las mismas ilusiones que siempre tuvo, y tiene, el suarense Julián Etulain, actual miembro del Web.com y PGA Tour, y uno de los golfistas argentinos de mejor nivel.

“Cuando era chico siempre iba a ver el Norpatagónico. En ese momento, para nosotros que éramos del sur, el torneo era tan importante como el Abierto de la República (NdR: el de mayor tradición nacional). Era lo mejor del año. Yo tenía 6 ó 7 años, iba ahí y veía a Cabrera, a Romero, a todos los grandes que iban a jugar”, recordó Etulain.

“Cuando me hice 'Pro' el torneo desapareció y luego regresó. Para mí va a ser algo que siempre me va a gustar jugar. Lamentablemente, por cuestiones de calendario no puedo. Pero si algún día tengo la posibilidad, me gustaría estar...y ganar”, confesó Tula.

Deseos y conocimiento alrededor una competencia de golf que, al parecer para muchos, es especial.