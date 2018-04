Corea del Norte y del Sur están cerca de firmar la paz

Los líderes de Corea del Norte, Kim Jong-un, y Corea del Sur Moon Jae-in, acordaron hoy dar pasos hacia "la completa desnuclearización" de la península durante la histórica cumbre celebrada en la frontera entre los dos países, en la que, sin embargo, no anunciaron medidas específicas para concretar esa iniciativa.

"Sur y Norte confirmaron su meta común de lograr una península libre de armas nucleares a través de una completa desnuclearización", rezó la declaración firmada por ambos líderes al término de la cumbre mantenida hoy, la tercera de la historia entre ambas naciones, que técnicamente continúan en guerra.

"Una nueva Historia empieza desde ahora, el momento en que empieza una era de paz", escribió Kim en el libro de honor, mientras Moon aludía a "una Península Coreana libre de armas nucleares", según la agencia de noticias EFE.

Ambos líderes se concentraron en declaraciones de fuerte contenido simbólico, pero su vaguedad desplazó el interés político global a la cumbre que Kim y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tendrán en las próximas semanas.

El propio Trump fue uno de los primeros en celebrar la histórica reunión de hoy entre Kim y Moon.

"¡LA GUERRA COREANA TERMINÓ! ¡Estados Unidos y todo su GRAN pueblo deberían estar muy orgullosos de lo que está pasando ahora en Corea!", escribió en su Twitter.

