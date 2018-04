“Quiero armar buenos grupos y pulir la técnica de los chicos”

Por Javier Oscar Schwab | jschwab@lanueva.com

Tiene 53 años, y más de 40 como jugador. En su trayectoria ganó múltiples torneos entre especiales, integrando seleccionados y representando a clubes. Sin ir más lejos, Dante Núñez obtuvo recientemente un subcampeonato en la Copa Challenger organizada por Tiro Federal, con la presencia de varios de los mejores jugadores del país.

Actualmente en Olimpia, le ofrecieron el cargo de director técnico de las categorías formativas de la Asociación Bahiense de Bochas. Y, como buen maestro, no se resistió.

“Me lo propuso Rodrigo (Catini). Tenía ganas, ya que había sumado un poco de experiencia el año pasado cuando lo dirigí a Santiago (Fortunatti) en Tres Arroyos. Veo potencial, sólo hay que pulir un poco sus condiciones”, dijo Núñez.

—¿Los chicos prestan atención?

—Sí. Los voy a orientar y enseñar, pero quiero trabajar como si fuera una escuela, que los padres me los dejen y vengan a buscarlos después del entrenamiento. No quiero a ningún papá en las prácticas.

—Eso está bien, pero ¿cómo los motivás?

—Con charlas, indicaciones, juegos. Les hago apagar los celulares y, salvo alguna urgencia, todos tienen que prestar atención. Voy a armar buenos grupos, que haya amistad y se superen jugando.

—¿Qué es para vos Justiniano Posse?

—El lugar de mi infancia. A los 9 años ya jugaba en Juventud Unida. Es el pueblo de Martín Demichelis, con quien hemos compartido buenos momentos en el complejo deportivo.

—Pero vos sos un trotamundos.

—En 2000 me fui a Montebuey (club Matienzo) y en 2001 a Cosquín (club Ajedrez), donde tuve mi mejor momento, un gran nivel que me llevó a ser nominado el mejor jugador de Córdoba durante tres años.

“Después me vine a Bahía, porque en 2003 gané el especial de Kilómetro Cinco y al año siguiente me trajo René (Jarque). En 2004 repetí ganando el torneo (la final a Jorge Rivas), y ya era parte del plantel del club junto con Luciano (Bardelli) y Luis (Luque). En el diario nos pusieron 'Los Galácticos' (risas)”, señaló.

—Ganaste muchos campeonatos, pero también integraste el seleccionado de Córdoba.

—En Córdoba es difícil jugar, porque hay muchos jugadores de jerarquía. Me tocó una época bárbara con 'Pancho' Mendieta, un señor, como técnico. En 2002 ganamos el Campeonato Argentino de Parejas en Carcarañá, y en 2003 el de parejas y tercetos en Porteña, Córdoba. Jugaba con Piclú, Lavini y Mejía.

—Volviste dos años a Cosquín y de ahí otra vez a Bahía. ¿Te gusta la ciudad?

—Me encariñé con los bahienses. Tengo una nena de 12 años (Candela), juego en Olimpia, donde debo agradecer a la comisión directiva y a Julio Martínez, y trabajo en el Hospital Español.

“A la ciudad le hacen falta más torneos especiales de Primera, para que los chicos tengan espejos dónde fijarse”.

—Se viene el Provincial Sub 15 de Pergamino. ¿A quiénes convocaste?

—A Santiago Fortunatti, Facundo Cuevas y Enzo Salvi. Estamos practicando en tierra y sintético, quiero que lleguen bien al torneo.

“En junio iremos al Sub 18 de Zárate (Individual) y también voy a trabajar con el Sub 12”.

Un desafío

—¿Sabés quién va a dirigir el seleccionado de Bahía Blanca?

—No.

—Te confirmo que se trata de una dupla.

—¿Quiénes?

—Rodrigo Catini y Diego Zamponi.

—Muy bien.

—¿Si te llegan a convocar, aceptás?

—En este momento sí. Estoy en condiciones y con entusiasmo. Sería un lindo desafío.

—Se te vio bien en el torneo de Tiro.

—Me maté para llegar bien. Entrené doble turno, aunque en la semifinal y final no daba más. Pero pude jugar a buen nivel, eso es importante.

—¿Por qué te dicen "Torta"?

—Tenía 7 años, era chiquito. Viajamos a Buenos Aires con la banda municipal para tocar arriba de un barco. Éramos como 40 y yo estaba gordito, cachetón. En un momento me llama alguien y me dice: “che, cara de torta, vení acá”. Y de eso no zafé nunca más, pasé a ser el "Torta".