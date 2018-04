Asalto al chef bahiense de la Casa Rosada: lo golpearon y le robaron una mochila con plata

El chef bahiense que cocina en la Casa Rosada, Dante Liporace, sufrió hoy un violento asalto en el barrio porteño de San Nicolás, en donde un grupo de delincuentes lo golpeó y le robó una mochila.

El hecho sucedió en la esquina de Rodríguez Peña y Viamonte cuando el hombre a cargo del menú que diariamente alimenta al presidente Mauricio Macri fue agredido en dos ocasiones.

"Recién me tocó a mí. Como es esta ciudad de mierda ya no se puede ni caminar ni vivir en paz, en la esquina de Rodríguez Peña y Viamonte me dieron de atrás un golpe en la cabeza y cuando reaccioné otro golpe más fuerte en la boca", relató Liporace a través de su cuenta en la red social Facebook.

En esa publicación, el chef de la Casa de Gobierno precisó que le "sacaron la mochila con plata y absolutamente todos los documentos". (NA y La Nueva.)