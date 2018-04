Supuesto abuso en un hogar: piden declarar la emergencia en Niñez

La secretaria general de la Asociación Trabajadores del Estado, Viviana Marfil, habló hoy sobre el nene de 12 años que denunció haber sido abusado por otros chicos en un hogar y responsabilizó al Servicio Zonal de Promoción y Protección de Derechos y al subsecretario del área, Facundo Sosa.

"Ellos hacen mal las derivaciones y no nombran al personal suficiente para poder trabajar como corresponde en una institución, porque son 6 compañeros en el Hogar de Abrigo para cubrir 24 horas todos los días", le dijo a La Nueva..

Ayer, personal policial encontró en la Terminal de Ómnibus a un chico deambulando en los andenes de salida de los colectivos. El chico dijo que "se había escapado de un Hogar donde lo habían abusado, motivo por el cual se quería volver a su casa en Mar del Plata".

Luego, el nene ratificó sus dichos ante la psicóloga del Hogar en cuestión, le contó lo sucedido y aseguró que "no había sido la primera vez".

"Se debe declarar la emergencia local y provincial en Niñez [y Adolescencia]", dijo Marfil, agregando que "en el Hogar de Bahía hay 12 chicos y no se respetan ni las edades ni los sexos".

Y concluyó: "El servicio zonal no puede dejar a un chico que no corresponde al partido de Bahía Blanca. Y además, por ley no puede ser trasladado a distancias lejanas de su grupo familiar y entorno. No podía haber ingresado nunca al Abrigo de Bahía".