Los Rolling Stones lanzarán una colección de 15 vinilos

La banda británica The Rolling Stones lanzará el próximo 15 de junio “The Studio Albums Vinyl Collection 1971-2016”, una caja de edición limitada que contendrá en formato de vinilo 15 de sus más famosos discos, anunció la compañía Universal.

Los álbumes incluidos son “Sticky Fingers” (1971); “Exile On Main Street” (1972); “Goats Head Soup” (1973); “It's Only Rock'n'Roll” (1974); “Black And Blue” (1976); “Some Girls” (1978); “Emotional Rescue” (1980); “Tattoo You” (1981); “Undercover” (1983); “Dirty Work” (1986); “Steel Wheels” (1989); “Voodoo Lounge” (1994); “Bridges To Babylon” (1997); “A Bigger Bang” (2005); y “Blue & Lonesome” (2016).

Según un cable de la agencia EFE, los discos fueron remasterizados a partir de cintas originales en los estudios londinenses Abbey Road, lo cual garantiza una gran calidad de sonido.

Además de los vinilos de 180 gramos, la colección incluirá una tarjeta de descarga para la escucha digital y un certificado de autenticidad.

El lanzamiento coincidirá con una nueva gira de la legendaria banda por el Reino Unido, la primera en 12 años, que la llevará por ciudades como Londres, Dublín, Edimburgo, Cardiff y Manchester. (Télam)