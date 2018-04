Video: "Paren de matarnos", el tema de Miss Bolivia contra la violencia de género

Miss Bolivia estrenó el video de "Paren de matarnos", una canción de su disco que hace referencia a la violencia de género.

Participaron reconocidas cantantes y actrices: Lali Espósito, Celeste Cid y Calu Rivero, entre otras, recitaron algunos fragmentos del tema.

"Salió el videoclip de 'Paren de Matarnos', dirigido por Daniel Ortega y Gabriel Nicoli. Gracias al equipo hermoso que lo dio todo laburando en este proyecto urgente. Gracias a mis hermanas, por permitirme diluirme en sus rostros y encarnar la lucha. Paren de Matarnos", anunció la cantante en sus redes sociales.

En 2016, Paz Ferreyra, su verdadero nombre, publicó un video donde se la vio recitando la canción y se sumó al pedido de #Niunamenos, como repudio a la violencia de género.

La letra

Salí para el trabajo y no fui. Salí para la escuela y no llegué. Salí del baile y me perdí. De pronto, me desdibujé. Mis amigos me buscan por ahí. Los vecinos pegaron un cartel en los postes de luz de la cuadra, en la calle, en el subte, en el tren. Me busca mi hermano. Me busca mi madre. Perdieron contacto ayer a la tarde. Vino la tele, habló mi padre, la red explota y el Twitter arde. Si tocan a una nos tocan a todas ¿El femicidio se puso de moda? Y el juez de turno se fue a una boda. Y la policía participa en la joda.Y así va la historia de la humanidad que es la historia de la enfermedad. ¡Ay carajo qué mal estamos los humanos, loco! Paren de matar.

Y dicen que desaparecí, porque estaba sola por ahí. Porque usaba la falda muy corta se la pasan culpándome a mí. Me dijeron que diga que sí. Me mataron desde que nací. Me enseñaron a ser una esclava, lava y lava a parir, de sol a sol, de la noche a la mañana, me matan y mueren todas mis hermanas. Nos duele el cuerpo y las entrañas. No quiero que me toques chabón, no tengo ganas. Me matan y se infecta la raza humana. Le temen al poder que nuestros ovarios emanan. Soy esta herida que se pudre y no sana. Me matan y conmigo se muere mi mama. Y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. ¡Ay carajo que mal que estamos los humanos, loco! Paren de matar. Ni una menos. Vivas nos queremos. (TN y La Nueva.)