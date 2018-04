El pedido del DT rival a Manu Ginóbili, la comparación con otra estrella mundial y su futuro

Tras quedar afuera en la primera ronda de los playoffs de la NBA, el bahiense Emanuel Ginóbili volvió a ser el centro de atención respecto a si se retira o no del básquetbol.

Los Spurs de Manu perdieron esta madrugada el 5 punto de la seria ante Golden y antes de irse al vestuario, el DT de los Warriors y excompañero del bahiense, Steve Kerr, lo saludó y le dijo que siga.

“Seguí adelante, ¿ok? ¿Por qué no?", le dijo y hasta lo comparó con otra estrella mundial: "Conocí a Roger Federer este año y le pregunté por qué seguía jugando, me dijo ‘porque amo jugar’. Si vos lo amás, seguí. Por cierto, me recordás a él”.

En tanto, el bahiense habló sobre su futuro ante la insistente pregunta de los periodistas en el vestuario.

"Estuve pensando en el retiro definitivo. Dejaré pasar un mes, dos meses y luego veré cómo me siento"., dijo el 20 de San Antonio.

Manu contó que ahora quiere hacer cosas con la familia porque el último mes no pudo.

"Un poco de vida familiar, dormir en mi cama, estar más tiempo con los chicos porque en playoffs, cuando hay mucho que ajustar, no estuve tan presente como en los primeros meses de competencia", afirmó.

Al terminar la nota, dejó un claro mensaje sobre lo que vendrá: "Me van a seguir preguntando, les voy a decir que no sé. "No soy de tomar decisiones en momentos tristes o calientes", cerró.

Manu se convirtió en el primer jugador de la historia en la NBA en llegar desde el banco a los 2.000 puntos en los playoff.

