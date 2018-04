Piden el arresto domiciliario para uno de los líderes de la UOCRA por "problemas de salud"

El abogado Mariano Jara solicitó en las últimas horas el arresto domiciliario para Guillermo Molina, uno de los líderes de la UOCRA detenido por supuesta asociación ilícita y extorsión.

En diálogo con LU2, Jara aseguró que su defendido padece “diabetes, presión arterial, artrosis reumatoidea y un trastorno psicológico y psquiátrico”. En ese sentido, dijo que “no están dadas las condiciones para que se cuide la salud de Molina”.

Además, cuestionó que “no están dadas las condiciones para privarlo de la libertad porque no hay probabilidades de fuga ni de entorpecimiento de la causa”.

“Es una persona pública que hace 30 años tiene el mismo domicilio, nunca salió del país y no posee bienes a su nombre”, agregó Jara.

El abogado también aseguró que “no hubo ni una sola prueba nueva que involucre a Molina” en la investigación que acusa a la cúpula gremial de exigir pagos por fuera de lo convenido a empresarios, obligar a las compañías a contratar determinadas firmas y de frenar obras en distintos rubros.

“La asociacion ilícita no es la UOCRA, la UOCRA no es la asociación mafiosa de la que habla el fiscal, es una asociación gremial legal. Otra cosa es que personas de la UOCRA formen parte de una asociación mafiosa, pero por ser dirigente del gremio no soy parte de una asociación mafiosa”, expresó Jara.

Molina está preso desde el 15 de enero de este año, cuando se entregó a la Justicia luego de permanecer prófugo. (La Nueva. y LU2)