Mirá qué crack del Real Madrid "está enloquecido" por jugar en Boca

El exjugador Claudio Paul Caniggia dio a conocer que una de las máximas figuras del Real Madrid y la selección española "está enloquecido" por jugar en Boca Juniors antes de retirarse del fútbol.

Se trata del defensor Sergio Ramos, quien le confesó al exdelantero argentino sus ganas de jugar en el Xeneize antes de dejar la actividad.

Caniggia opinaba sobre el interés de Boca por Gianluigi Buffon cuando detonó la información: "Yo no creo [que venga a Boca] para nada. A no ser que le encante una experiencia acá en Argentina en un equipo como Boca. Conozco jugadores, te doy un ejemplo: Ramos, que lo conozco, y creo que la otra vez declaró que le encantaría", dijo en Radio Rivadavia.

"Me lo dijo el hermano [de Ramos]. Dijo: 'me encantaría jugar en Argentina', y creo que se lo dijo al Gringo Heinze. El hermano me lo dijo a mí igualmente: está enloquecido que al final de la carrera le gustaría jugar aunque sea un año en Boca Juniors", aseguró "El Pájaro".

Y no es la primera vez que se vincula al crack español con el equipo que hoy dirige Guillermo Barros Schelotto.

"Le gusta mucho el fútbol argentino, es bostero, pero bueno… ¡Quiere ir a Boca!", había adelantado Gonzalo Higuaín hace una década cuando todavía era compañero de Ramos en el Real Madrid. En el 2010, el defensor visitó el país con la selección española tras ser campeón del mundo y entrenó en la Bombonera: "Era un campo que tenía ganas de conocer". (Infobae y La Nueva.)