Tras la polémica de la semana pasada

El diputado Olmedo fue al Congreso con una pala y pidió que sus colegas "prueben trabajando"

25/4/2018 | 14:16 |

"La sesión es a las 11, si 11:30 no están, yo me voy. No tengo por qué esperar a los vagos", dijo el diputado.