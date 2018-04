Recibió una factura de $ 6.200 de luz y tuvo que sacar un préstamo personal bancario para pagarla

Un usuario residencial de energía eléctrica tuvo que ir al banco y pedir un crédito personal, con una tasa de interés del 45 % anual, para poder abonar una factura de 6.200 pesos que llegó a su domicilio.

Así lo contó Marcelo Aburto, usuario de la distribuidora eléctrica Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza (CALF), al salir de la oficina central de la firma a donde fue a pagar en efectivo la factura de su domicilio y la de su comercio, publicó un matutino rionegrino.

Aburto precisó que la factura de 6.237,96 pesos que recibió en su hogar es 5 veces mayor a la boleta promedio que venía pagando antes del último incremento determinado por el Gobierno nacional en el primer trimestre del año.

El usuario trabaja en una verdulería que es de su propiedad y, según dijo al salir de la oficina central de la CALF, también tuvo que abonar una boleta de 23.000 pesos correspondiente a ese comercio donde tiene 4 heladeras.

"En el comercio tengo 4 heladeras y me vino una factura de 23.000 pesos. La anterior había sido de 20.000 y la otra de 18.000 pesos. No lo pude pagar, me atrase y pedí una refinanciación. En total debo 72 mil pesos", agregó el comerciante.

Aburto hizo ahora un pago parcial de 18.000 pesos para que no le corten el suministro al comercio que es sustento de su familia pero por la refinanciación aún le quedan por pagar más de 50.000 pesos y en los próximos días ya le llegará una nueva factura.

En las puertas de la oficina de la CALF, ubicada en la esquina de Mitre y Bahía Blanca de la ciudad de Neuquén, se viene formando en las últimas semanas una extensa fila de usuarios que piden facilidades de pago porque se les quintuplicó la boleta de luz.

El presidente de CALF, Carlos Ciapponi, dijo en declaraciones a la prensa local que no son "responsables del aumento" y reconoció que por el incremento de tarifas se "se duplicó la atención al público" en las oficinas de la cooperativa, publicó el diario Río Negro.

Ciapponi desligó de toda responsabilidad a la cooperativa dado que los aumentos de tarifas los define el ministerio de Energía y Minería de la Nación, que conduce Juan José Aranguren, y ellos sólo lo aplican.

El presidente de la CALF expresó también que la cooperativa está dando la posibilidad de hacer planes de pago a los usuarios "porque es una situación extraordinaria" que golpeó por igual a usuarios residenciales, comerciales e industriales. CALF es la cooperativa eléctrica más grande de la Patagonia con unos 88.765 usuarios. (NA)