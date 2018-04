Inseguridad: vecinos del barrio Rucci se reunieron con autoridades policiales y municipales

Vecinos del barrio Rucci y el barrio Fratercop se reunieron esta noche con autoridades municipales y policiales y le exigieron una rápida respuesta en la lucha contra la inseguridad.

El encuentro se realizó en la sede de la Sociedad de Fomento del barrio Rucci, ubicada en avenida Arias y México, y fue comandada por el titular de la entidad, Jorge Schneider.

Allí, los vecinos leyeron un petitorio denominado "vecinos en alerta" solicitando mayor presencia policial y del Estado, una mejora en las luminarias y también en la poda de árboles.

Por el municipio, se hicieron presentes el secretario de Seguridad Emiliano Álvarez Porte, Diego Nadal y Gisela Caputo, como así también el delegado barrial, Alejandro Hidalgo y el subdelegado Pablo Landeiro.

"El Mapa del Delito no configuraba un estado tan grave de la delincuencia en esta zona. Por eso es vital que se hagan todos los llamados necesarios al 911", aseguró Álvarez Porte.

Entre las autoridades policiales, participaron Alejandro Barreto, Jefe Distrital; Gonzalo Bezos, titular del Comando de Patrullas; Luis Marillán, a cargo de la Policía Local; y Marcelo De la Rosa, nuevo titular de la comisaría Sexta.

"Esta zona creció muchísimo y no sobran los patrulleros. No obstante, tratamos de cumplir con todos los vecinos. Lo sucedido días atrás (por el caso Agustina Bustos) lo sufrimos todos los bahienses y no nos vamos a quedar conformes por más respuestas que nos den", opinó Bezos.