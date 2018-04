Pablo Prigioni vuelve a la NBA: fue contratado por los Nets

Brooklyn Nets, una de las 30 franquicias de la NBA, anunció la incorporación de Pablo Prigioni como entrenador asistente del equipo que conduce Kenny Atkinson.

Además, comunicó que sumará al brasileño Tiago Splitter como ojeador de profesinales y para cumplir funciones relacionadas con el desarrollo de los jugadores en la cancha.

El cordobés, de paso como jugador por New York Knicks (2012-2015), Houston Rockets (2015) y Los Ángeles Clippers (2015-2016), viene de tener una experiencia en el banco de Baskonia, España, hasta octubre del año pasado.

