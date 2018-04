"Ganar acá es difícil", aseguró Pella tras avanzar a segunda ronda en Barcelona

El tenista argentino Guido Pella celebró hoy su pase a segunda ronda en el tradicional Conde de Godó de Barcelona, tras vencer ante el alemán Peter Gojowczyk por 6-4 y 6-4, aunque advirtió que "ganar acá es difícil, este torneo es una masacre", aseguró.

Pella, número 60 del ranking mundial, comenzó con buen pie e hizo un partido relativamente cómodo ante su rival desde el arranque, aunque hubo momentos de paridad. Tenía el partido encaminado y solo en el final, Gojowczyk (50) se lo puso difícil.

"Había sacado diferencia bastante rápido, en el segundo set me puse 5-2, pero él empezó a jugar increíble y no me la dejó tocar la bola en dos games. Producto de los nervios, se me complicó, y se me hizo difícil cerrar el partido, pero lo logré y estoy muy contento con la victoria" dijo el tenista al hacer una análisis de su triunfo en diálogo con la agencia Télam.

El siguiente rival del jugador nacido en Bahía Blanca es el eslovaco Jozef Kovalik, quien ingresó al cuadro principal como "perdedor afortunado" en reemplazo del español Fernando Verdasco.

"Este torneo es una masacre, por suerte no me cruzo de entrada con Novak Djokovic o Rafa Nadal -que están del otro lado del cuadro-, pero hay muchísimos jugadores buenos, Top Ten, y muchos del Top 20, más que un Open 500 parece un Grand Slam", apuntó Pella.

En ese sentido, el argentino destacó que el Conde de Godó de Barcelona es un torneo ideal para prepararse camino a Roland Garros, de ahí que haya tantos jugadores de nivel.

No obstante, insistió que pese a su primera victoria, lo importante es "pensar partido a partido, sin anticiparse".

En caso de avanzar a octavos de final, se podría cruzar con su el austríaco Dominic Thiem, tercer preclasificado del certamen.

"Mi objetivo es seguir con buenas sensaciones, sabiendo que ganar en este nivel es muy complicado, porque todos juegan bien. El tenis ha crecido mucho por las 'bestias' que juegan, como Nadal y Federer, que pusieron la vara muy alta", remarcó Pella, quien después de Barcelona jugará en Múnich, Alemania.

El argentino regresará a Buenos Aires dos semanas y volverá a Europa para jugar en Ginebra, antes del Abierto de Roland Garros, un torneo en el que no se marca objetivos, más allá de jugar "lo mejor posible".

Por otro lado, Pella cree que "la realidad del tenis argentino es buena", y que el hecho de que Argentina haya descendido en el grupo de la Copa Davis no es indicativo de una falta de talentos.

"Tuvimos mala suerte, perdimos con Italia 3-2 en el quinto punto, y luego tuvimos que ir a Kazajastan, que era uno de los equipos más duros, pero eso no quiere decir que el tenis argentino esté mal, tenemos un Top 10 como Juan Martín Del Potro, o Diego Schwartzman, que está número 15". Por eso, señaló "es importante tratar de que se apoye a los más chicos para que no haya un bache generacional importante". (Télam)