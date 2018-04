Nueva York: el fuego destruyó varios locales en la zona comercial del Bronx

Un incendio de grandes dimensiones se desató esta madrugada en el barrio neoyorquino el Bronx, lo que obligó a movilizar un importante operativo de seguridad que según medios estadounidenses involucró casi 200 bomberos, aunque no se reportaron víctimas.

El siniestro fue calificado por el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) como un incidente de nivel 5, según el sistema de alarma numerado que utilizan para referirse a la gravedad y la dificultad de contener un incendio.

La calificación de ese nivel implicó el despliegue de un gran equipo de respuesta compuesto por 44 móviles y 198 bomberos, según informaron medio locales.

Incredible photos this morning via the @FDNY of a 5-alarm blaze in Fordham, the Bronx that was brought under control just before 9:30 a.m. after raging for hours. FDNY said no injuries to civilians/@fdny members but, 7 businesses were completely destroyed. Cause not yet clear. pic.twitter.com/WHi42lGeVr