"Chiche" Duhalde: "Mi posición fue cambiando, hoy creo que tenemos que legalizar el aborto"

La exsenadora nacional Hilda "Chiche" Duhalde se mostró hoy a favor de la "legalización del aborto" y reclamó tomar como ejemplo "la ley uruguaya", aunque reclamó que haya un "abordaje integral, porque sino no sirve de nada".

"Mi posición con respecto a la interrupción del embarazo fue cambiando con el correr de la vida. Hace muchos años no estaba a favor del aborto. Hoy creo que tenemos que legalizar el aborto, pero tengo algunos pruritos: ¿en qué hospital público se van a hacer? Si hoy no atienen ni siquiera las emergencias. Hay que dotar a los hospitales públicos de una área interdisciplinaria que esté atenta a esto", sostuvo la esposa del expresidente Eduardo Duhalde.

En diálogo con FM Cultura, la referente peronista remarcó que "la ley uruguaya es interesante, porque prevé un equipo interdisciplinario que habla con la mujer, vuelve a su casa, le dan una semana de tiempo, por ahí cambia de posición y vuelve convencida de que no va a hacerse el aborto".

"Uno tiene que legislar con los pies en la tierra y con respecto a la realidad en que vive. Me preocupa muchísimo más el tema de las enfermedades de transmisión sexual y el embarazo adolescente. Si se da un abordaje integral, yo estoy a favor. Si no se da, no habrá servido de nada", finalizó. (NA)