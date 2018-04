Las actrices de "Toc Toc" pidieron por el aborto legal y una mujer exigió que le devuelvan la plata

Las actrices de la obra Toc Toc, Laura Azcurra, Natacha Córdoba y Gimena Riestra, se mostraron a favor de la despenalización del aborto en el cierre del espectáculo y una espectadora se indignó.

La mujer irrumpió a los gritos en el hall del Multiteatro y reclamó la plata de las entradas, porque a su criterio, ella no había pagado para presenciar una "apología del delito".

Qué pasó

El pasado domingo, las actrices hicieron el saludo de rutina al final de obra, y en en la tercera salida, aparecieron en el escenario con el pañuelo verde que simboliza la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito.

Dentro de la sala, la espectadora empezó a gritar. Y siguió afuera.

"Yo acá no vengo a promocionar un delito. ¿Quién es el encargado? A mí me devuelven ya mismo la plata de las cuatro entradas. Están haciendo apología al delito. El aborto está penado. A mí me devuelven la plata de las cuatro entradas", dijo la mujer y las imágenes fueron registradas por Nicolás Castrovillari, un productor de TN que había ido a ver la obra.

La señora que empezó a insultar al final de la obra y no les dejó decir a los actores que “Toc Toc” es la obra más vista de la historia del teatro argentino hizo un escándalo y reclamó el dinero de las entradas. Eso vale su creencia: cuatro entradas. pic.twitter.com/r2zK4S4djl — Nicolás Castrovillari (@ncastrovillari) 23 de abril de 2018

En diálogo con Intrusos, el protagonista de Toc Toc, Mauricio Dayub, confesó que se vivió un clima incómodo. Aclaró que las actrices salen a escena con el pañuelo pero no dicen nada del tema y que se trata de una acción que consensuaron entre todos y que llevan adelante desde hace 10 días, a pedido de la Asociación Argentina de Actores.

"Tenemos que tener puntos de vista distintos, lo malo es que la señora creía en una sola verdad, y la verdad de cada uno de nosotros no es la de todos", reflexionó el actor.

"Pidió la devolución de las entradas, pero ya había visto el espectáculo. Ese reclamo no lo entendí", cerró Dayub, y dijo que esta semana hablarán entre el elenco y la producción para decidir si siguen adelante con esta acción. (TN y La Nueva.)