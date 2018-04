Jamaal Levy contó, entre amigos, por qué está dispuesto a jugar en el torneo local

Por Fernando Rodríguez / ferodriguez@lanueva.com

Domingo, llueve en Bahía Blanca y la familia Levy sale de su casa.

“Vamos a almorzar a lo de unos amigos”, cuenta Jamaal.

Junto a él van Rosa, su esposa, y las hijas Yarelis (9 años) y Aaliyah (3).

Aquel flaquito panameño que -con 23 años- llegó a Estudiantes en busca de hacerse camino en el básquetbol profesional y que a primera vista pareció tener corta estadía en nuestra ciudad, hoy está completamente establecido, decidiendo, en otro paso de su vida, permanecer acá una vez que finalice la temporada con Bahía Basket en la Liga Nacional.

—Recién vuelven a jugar el viernes. ¿El menú puede ser variado?

—¡Sí! Hoy (por ayer) se comen pastas.

—¿Preferís pastas o carne?

—Cualquiera de las dos. Aunque hace rato que no como un asado. Me tienen que invitar, porque todavía no sé prepararlo.

—¿Y mate?

—Tomo. Pero tampoco preparo.

—Todo esto ratifica que sos un argentino más.

—Sí; más bahiense.

—Es decir, más bahiense que argentino.

—Exacto.

—¿Esto te ayuda a evaluar la posibilidad de quedarte en la ciudad?

—No tengo contrato, pero siempre está la opción de renovar.

—¿En ese caso te seduciría quedarte?

—Sí, aunque tienen que darse muchas cosas. Lo principal es seguir en Bahía Basket. Después, lo más importante es la continuidad en el colegio de mis nenas, especialmente la más grande. También, ver si me convocan a la Selección (Panamá) y los tiempos que estaría con ellos. Me encantaría quedarme en Bahía.



—¿La estabilidad es lo más complicado de lograr para el jugador?

—Sí, la familia lo siente. Y un lugar como Bahía me gusta mucho.

—Puntualmente, ¿hablaste con Pancho (Jasen) de la posibilidad de jugar en Alem el torneo local?

—Sí. Se lo tiré en broma varias veces y eso se tornó en algo un poco más serio. Por ahora quedó en eso.

—Conocés el básquet local.

—Hace rato que no veo. Pero se habla mucho en el vestidor (sic), sobre todo de los resultados.

—¿En qué te sumaría jugar el torneo local?

—Me permitiría seguir activo, en competencia, algo que en Panamá es mucho más complicado. Es más, ya me enteré que en esos meses allá no habrá Liga y es difícil entrenar con alguien personalizado, porque tampoco ayuda la infraestructura.

—De todas maneras, tenés un físico privilegiado.

—Sí, aunque cuesta seguirle el ritmo a los más jóvenes. Ellos bajan de un colectivo y salen corriendo. Yo, en cambio, después de 10 horas estoy pensando en masajes y en relajarme. También siento el frío.

—Bueno, andá adaptándote, porque en las canchas de básquet local el frío todavía es más intenso.

—Seee... Ya lo sé. Pleno julio... He visto fotos y están todos con térmica hasta en la cabeza. Eso puede llegar a ser tremendo para mí, je.

—Hablando de temperatura, ¿volvió el calorcito a Bahía Basket después del frío que generaron las seis derrotas consecutivas?

—En esta Liga tan larga es difícil mantener un momento muy bueno. Sufrimos una mala racha y no pudimos acomodarnos. Eso crea un ambiente en el que se pierde confianza y genera algunas dudas, pero pudimos recuperarnos. Contra Peñarol, por momentos mostramos muy buena intensidad y nos compartimos la pelota. Seguimos creyendo en el equipo.

—Y por esto, también, seguramente te dan más ganas de seguir en Bahía.

—Es así. Tengo más ganas de quedarme en Bahía, je...

El pronto regreso de dos conocidos

Alem, además de la posibilidad que surgió con Levy, espera contar con Hernán Jasen, una vez que finalice la temporada con Bahía Basket.

Hoy, algo más real es que Javier Bollo se sumará cuando termine el Federal con Atlético Saladas de Corrientes, al tiempo de Javier Scheines está lesionado y debutaría la próxima semana.