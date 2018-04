Muerte de Avicii: las campanas de una iglesia sonaron al ritmo de sus canciones

La iglesia más alta de todo Holanda le dedicó un emotivo homenaje a Avicii, el DJ sueco de 28 años que perdió la vida el viernes pasado en Oman, e hizo sonar el campanario de la catedral al ritmo de sus canciones, por lo que el video se viralizó rápidamente.

"Una pequeña preparación de tres canciones de Avicii sonarán en la Dom Tower. ¡Mañana daré mi concierto para él a las 11!", había anticipado en su cuenta de Twitter un campanista.

El hecho se produjo en la ciudad de Utrecht, donde los vecinos disfrutaron de tres canciones propias del productor de música electrónica: 'Wake me up', 'Without you' y 'Hey brother'.

El DJ fue encontrado muerto el viernes en Mascate, capital de Omán, y la noticia fue confirmada por su representante, Diana Baron.

"Es con gran pesar que anunciamos la pérdida de Tim Bergling, también conocido como Avicii", indicó Baron. (TN y La Nueva.)