William Lucero: "En casa faltaron platos de comida y muchas cosas más"

Por Kevin Di Donato / Especial para La Nueva.

“En mi casa no había plata para comprar el pan, pero mi mamá (Fabiana) se levantaba a las 5 de la mañana para ponerse a amasar. Hacía pan casero o tortas fritas, nos esperaba a nosotros, desayunábamos e íbamos a la escuela. No es fácil criar sola a 8 hijos varones; faltaron platos de comida y muchas cosas más”.

William Lucero, actualmente jugando en la Primera división de San Francisco, en la Liga del Sur, vivió una infancia dura: hambre, frío, una quemadura en su rostro y la ausencia de su padre, entre otras cosas.

“Nací acá, en Bahía, tengo 7 hermanos (3 mayores y 4 más chicos). Mis viejos están separados desde que tengo 12 años. Fue una infancia difícil, pero mi mamá , hizo el esfuerzo para mantenernos bien, y estoy muy agradecido con ella, toda la vida”, contó el lateralista derecho del Celeste.

Los valores inculcados por su madre, y sus propias ganas de salir adelante y de brindarles una vida mejor a sus hijos, fue más fuerte que las adversidades que se pusieron en el camino para intentar alterar su destino.

“Todos los días faltaban cosas, no existían los lujos. La primera vez que tuve un par de zapatillas sanas, de marca, fue a los 16 años, y gracias a la pareja de mi vieja. Hoy en día están casados y prácticamente es el abuelo de mis hijos y de todos mis sobrinos”, sostuvo.

Hoy, con 25 años y dos hijos -Santino Benjamín, de 7 años, y Gemma Sofía, de 1 año y medio-, William intenta que ellos no pasen lo que él tuvo que pasar.

“Lo de mi viejo está a la vista: estuvo muy ausente, ha elegido otra vida, una muy distinta a la que yo quiero llevar. No era tan chico cuando mis padres se separaron, pero mis hermanos sí, y sufrieron mucho su ausencia, aunque mi vieja siempre intentó que vayamos por el buen camino. Yo también estoy separado, soy padre joven, pero mis hijos están por delante de todo; trato de no faltarles nunca y hacer el esfuerzo para que ellos tengan todo”, aseveró.

“Willy”, como lo apodan sus compañeros, no sólo demuestra sacrificio, garra y entrega dentro del verde césped, defendiendo la camiseta de San Francisco, sino que ese espíritu tenaz para ponerle el pecho a las balas, y afrontar la ardua realidad. Es su filosofía de vida, su identidad.

“He pasado frío, tenía que ir a la escuela con zapatillas rotas e iba igual. Si se podía tener, bienvenido sea, pero sino, intentaba ponerle las mejores ganas siempre; todo depende de los valores que le de la familia a uno”.

Con el rosario siempre puesto, comenta que Dios lo ayudó en un momento muy complejo de su vida.

“A los 8 años tuve un accidente. Me quemé con fuego la cara, me desfiguré totalmente, y me mirás hoy en día y no tengo nada, sólo una cicatriz en la muñeca. Mi vieja me llevó corriendo al Hospital Penna, estuve una semana internado, pero ella y mis hermanos estuvieron orando siempre por mí”, afirmó Lucero.

Desde hace casi 7 años, tras el nacimiento de su primer hijo, trabaja en la recolección de residuos en nuestra ciudad. Ahora en el turno mañana --de 6 a 12--. Luego, lleva a Santino a la escuela, se queda con Gemma, va a entrenar y, a la noche, vuelve a estar con ellos.

“Cuando iba a ser padre trabajé un año de albañil y, a los 18 --casi 19-- entré a trabajar en la recolección de residuos. Ahí siempre estuve corriendo detrás del camión. Tengo marcas en los brazos, cicatrices, me he cortado las manos, me han corrido perros...”, relató.

Sin siquiera haber realizado inferiores, Lucero llegó a la Primera de San Francisco, donde debutó con 24 años, cuando se produjo la reinauguración del Gustavo Novoa --25 de mayo de 2016--, en la goleada 0-3 ante Olimpo.

“Mis dos hermanos mayores jugaban en Huracán. Iban a entrenar siempre a White y me decían de ir, pero era chico. Habré ido a entrenar una semana, como mucho. Me quedaba jugando con los chicos del barrio, me sentía mucho más cómodo ahí, prefería jugar en un potrero, en el barrio, que ir a entrenar a las inferiores de algún club. Jugaba al fútbol con lo que tenía; si tenía un par de botines, de la marca que fueran, yo me sentía muy contento, porque sabía que mi vieja no tenía la plata para dármelos”.

Igualmente, antes de llegar a la Liga del Sur, disputó otras ligas de nuestra localidad, aunque allí lo hacía como volante por izquierda o por derecha.

“Arranqué en la Lifacal, a los 16 años; habré jugado ahí 5, 6 años, y 2 en la Liga Comercial. Por ahí intentaba jugar los sábados en la Comercial y, los domingos, en la Lifacal. Intentaba hacer un esfuerzo para estar en los dos equipos. Los sábados laburábamos medio día, iba con la ropa preparada, y de ahí mismo hasta el Zibecchi en bicicleta. El fútbol estuvo siempre; tuve y tengo problemas, pero entro a la cancha y me olvido de todo”.

-¿Cómo llegás a la Liga del Sur?

-Lo de San Francisco surge por varios compañeros y amigos, quienes me incentivaron para que vaya a probarme a un club. Yo no me tenía confianza porque nunca hice inferiores en ningún club, no imaginaba que podía llegar.

-¿Y cómo pasaste a jugar de lateral?

-Empecé en reserva, Ahí jugaba de volante también. Habrán sido 5 partidos aproximadamente, nos iba bien, el DT (Bracamonte) me tenía mucha confianza. Cuando el presidente quedó a cargo del primer equipo, me subió a mí y a varios pibes más que estábamos en Reserva; Y debuté contra Olimpo de 3, y luego jugué de 4.

-Tenés un sólo gol, ¿te lo acordás?

-Fue más que nada con huevos, llevé pelota, pierna del rival y entró la pelota. Lo grité como nunca.

"El fútbol te rodea de gente buena".

"A Julio (Román) no lo conocía, pero la manera que tenía de explicar las cosas y de manejarse, fue lo que me interesó. Hoy en día intento hacer un esfuerzo para entrenar, porque con él voy a aprender bastante. Es un técnico que sabe mucho y hay que aprovecharlo. Cambié la manera de jugar, aprendí los movimientos, a jugar de 4, y quiero seguir aprendiendo. Cuando Julio estuvo por dejar, les dije a mis compañeros que me iba también" comentó.

-¿Te arrepentís de no haber hecho inferiores?

-No sé si me arrepiento, porque tampoco se si quiero llegar a algún lado con el fútbol; lo hago porque me encanta, me despeja de todo, me alivia mucho.

-¿Nunca pensaste que hubieras llegado lejos?

-No lo pienso, pero varios amigos me han dicho que, entrenando desde chico, y con el estado físico que tengo, podría haber llegado a jugar algún torneo de mayor importancia.

-Hay muchos chicos que pasaron por lo que vos pasaste...

-Tengo amigos en el barrio que valoran las cosas que hacen los padres, compañeros en el club que no tienen la facilidad de poder tener un par de botines o algo y van a entrenar igual. Hay casos así en el fútbol, donde no tienen botines, o están rotos, y van igual, porque les encanta el fútbol. Deben sentir lo mismo que yo; es algo que te aleja de todo y te rodea de gente buena.

-¿Cómo es jugar en San Francisco?

-Cuando salimos del trabajo, tenemos que ir a entrenar. Es porque amamos el fútbol, no nos pagan. En el club se nota mucho la humildad y el trabajo que tiene cada uno de los chicos.

Sus hijos, por delante de todo.

“En la pierna derecha tengo tatuado los nombres de mis 2 hijos, un dibujo de un padre con su nene y una pelota de fútbol. Y otro con una nena, agarrados de la mano. Con Santino somos locos por el fútbol, él no falta nunca a entrenar, le encanta; aprendió a caminar pateando la pelota, viéndome a mí”, manifestó, esbozando una sonrisa.

-¿Santino juega en algún club?

-En Villa Mitre, es categoría 2010. Cuando puedo, voy a verlo; muchas veces se me complica, por los horarios del laburo.

-¿Soñás con que sea jugador?

-En mi vida no pienso mucho en el día de mañana, pero en mi hijo sí. Me gustaría que llegue a algún lado.

-¿Sos de esos padres que presionan a sus hijos?

-Lo único que le digo es que pase el fútbol, que toque, que se mueva y que corra. No soy de esos padres que grita ni nada por el estilo. Él hace una jugada o un gol y ya me mira contento para que le diga algo y, con el pulgar arriba, lo felicito. No le hablo, le hago solamente señas. Está aprendiendo, es chico.

-¿Sentís temor por las cosas que suceden hoy en día?

-En mi barrio, cuando yo era chico, había muchas cosas raras, como la droga y demás. Yo, gracias al fútbol, y a mi vieja, no anduve nunca metido en eso. No me gustaría que mis hijos se rodeen de gente que los lleve por el mal camino.

-¿Qué pensás de los pibes que eligen ese camino?

-Quieren buscar una solución por la realidad en la que viven, pero creo que es para peor; no va a mejorar nada, ni hoy ni mañana. Se sentirán bien por un momento, pero no tendrán ninguna solución.