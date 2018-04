Violencia de género: "Es una conducta que se puede modificar"

Por Pablo Andrés Pascual/ppascual@lanueva.com

A lo largo del año pasado se realizaron en el partido de Bahía Blanca un promedio de seis denuncias diarias por casos de violencia de género.

El dato surge de las estadísticas que lleva adelante la Fiscalía General y pone de relieve la gravedad de la situación y la necesidad de trabajar desde los distintos sectores en materia de prevención.

Una entidad que marca el rumbo en nuestra ciudad es la ONG El Nido, que brinda asistencia a las mujeres que son víctimas de este tipo de hechos.

Pero la atención no se limita a ellas, sino que también tienen su espacio los hombres que buscan ayuda y pretenden un cambio.

Hasta el momento dos profesionales trabajaban en forma individual con estas personas, aunque se tomó la decisión de conformar un grupo de asistencia a varones que ejercen violencia contra su pareja.

Para ello los responsables de la institución se han capacitado y en los últimos días mantuvieron un encuentro con la licenciada María Eva Sanz, presidenta de la Asociación Mutual Grupo Buenos Ayres, una entidad que lucha contra la violencia familiar.

“Hasta ahora, y prácticamente desde la creación de El Nido, teníamos atención individual. Ahora queremos presentar el dispositivo grupal, donde vamos a atender a hombres que nos envíe la justicia o que vengan por decisión propia, que reconocen que tienen un problema y quieren ser atendidos y lograr un cambio”, explicó la psicóloga Laura Vulyscher.

Describió que realizaron en forma virtual dos niveles de la capacitación y que la etapa final la completaron con la charla brindada por Sanz en nuestra ciudad.

La profesional, quien desde hace más de 18 años trabaja en esta problemática, sostiene que “hay muchos hombres que voluntariamente integran los grupos y otros derivados por la justicia o recomendados por un familiar o abogado que los asesora. Aunque vengan por una situación de querer mejorar algunas cosas antes que llegue el punto de la audiencia judicial, todo es posible, porque en cada reunión se siembra algo”.



Agregó que “es una forma de que puedan empezar a ver todo lo que no ven o los puntos ciegos que tienen muchas veces los varones en esta socialización patriarcal, además de reconocer los abusos que el mismo sistema hace sobre ellos y los que ellos hacen sobre las mujeres”.

Explicó también que este “mandato patriarcal” que siguen algunos hombres provoca que “piensen y no sientan tanto, y que repriman sus sentimientos. Todo eso termina provocando enfermedades o afectaciones en lo social y psicológico”.

Buena masculinidad

Precisamente, Nora Dinoto, integrante de la institución bahiense, aclaró que “no estamos en contra del hombre, sino que se procura el buen ejercicio de esa masculinidad”.

En este sentido, Sanz indicó que “hay una forma de ser varón distinta, por eso hablamos de buenas masculinidades, de ser buenos masculinos”.

Más adelante aseguró que el individuo violento puede “desaprender” esa conducta.

“Lo que vemos es que la violencia física se puede revertir, la psicológica o económica cuesta un poco más. Hay ejercicios, que lógicamente requieren de la voluntariedad de la persona, pero cuando hay un compromiso son beneficiosos. Lo primero que se nota es el cese de la agresión física”.

Dijo que “todos los casos no son iguales” y que “como mínimo se necesitan dos años y medio de asistencia semanal”.

“Si no abordamos el trabajar con hombres que ejercen violencia nos queda una deuda pendiente, porque es una conducta que se puede modificar”.

Finalmente, manifestó que también aspiran a que las personas que asistan a estos grupos puedan luego integrar los equipos preventivos y ponerse a la par de los profesionales.

Femicidios

En los primeros dos meses del año se registraron 47 femicidios en el país, lo que representa una víctima cada 30 horas.

Las estadísticas preocupan, más aún cuando el estudio determina que el 86% de esos hechos fueron cometidos por hombres del círculo íntimo o conocidos de las víctimas.

Respecto a esta situación, Sanz sostuvo que “hay un mito o una creencia errónea acerca de después de las marchas Ni Una Menos hay más hechos. Esto no es así. Es algo que no depende de lo que se haga desde afuera, sino de la voluntad de quien no tiene que ejercer violencia”.

“Pensar eso es creer que si la mujer hace la denuncia el hombre se va a poner más agresivo. Se haga o no la presentación, ese individuo va a ser como tenga que ser y va a descargar la violencia en el momento en que el ciclo le dice `ahora tu cuerpo no da más´ y estalla”.

Finalmente, manifestó que “hay que seguir mostrándole a la gente que este tipo de conductas son visibles, que se pueden detectar y que todos podemos hacer algo para revertirlas. Esto no es algo de la salud mental, ni es únicamente de la parte judicial, para que sea primordial lo punitivo, sino que es una transformación que tiene que hacer toda la comunidad”.