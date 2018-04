Los médicos locales insisten en un convenio con la IOSFA

Natalia Miguel

Desde la Asociación de Médicos de Coronel Rosales, sus máximos referentes fijaron su postura en relación con las declaraciones vertidas por el director general de Salud de la Armada, capitán de navío Alberto Rodolfo Von Wernich, quien se refirió a la situación prestacional de los profesionales de Punta Alta y la posible o no revinculación contractual con la IOSFA.

Concretamente, la autoridad militar dijo que "no hay convenio pese a que lo hemos intentado desde todas las partes. Es un caso extraño pero yo tengo fe que se va a solucionar. Vamos avanzando y creo que vamos a llegar a buen término".

Por su parte, la Asociación rosaleña envió un comunicado a La Nueva., que lleva la firma de los doctor Alejandro Adducci, Ricardo Pilovich y Luis Rossetti, mediante el cual se expresa que "nos ocasionó un gran asombro las declaraciones vertidas por el Director General de Salud Naval, capitán Von Wernich, donde expresaba el interés de la Diba en tener una relación prestacional con la Asociación Médica y la negativa de nuestra entidad a que se concretara".

"Para conocimiento de nuestros asociados, de la comunidad en general y de las autoridades de la Dirección de Bienestar de la Armada, continuamos manifestando nuestra predisposición y voluntad al diálogo y no claudicaremos en el objetivo de que en algún momento pueda quedar plasmado un convenio".



"Diariamente los pacientes en nuestros consultorios nos reiteran la necesidad de un contrato ente Diba ( IOSFA ) y nuestra entidad, lo que les producirá una mayor accesibilidad a la atención médica como al resto de los habitantes de nuestro distrito", se menciona.

Se dijo que "una de las primeras acciones de la AdMCR fue viajar a Buenos Aires y entrevistarse en el edificio Libertad con las máximas autoridades de la DIBA de ese entonces, poniendo en su conocimiento la creación de la Asociación local y que era nuestro objetivo poder efectivizar un convenio que vinculara prestacionalmente, como lo había sido durante décadas, a la Armada con la institución Médica y a los profesionales locales con la familia naval".

"Ofrecimos varias alternativas para un posible convenio pero nunca se obtuvo una respuesta favorable. Ante cada cambio de conducción de la DIBA nos entrevistamos con el director, insistiendo siempre en la conveniencia de que hubiera un convenio".



"En una sola oportunidad comenzamos a transitar un camino de acuerdos y fue cuando se nos tercerizó el servicio de pediatría del Hospital Naval Puerto Belgrano en su totalidad (guardias, consultorios externos, recepción del recién nacido, etcétera). En diciembre de ese año se efectuaron algunas guardias en el mencionado establecimiento asistencial y repentina e inesperadamente a los pocos días se nos informó que el contrato no se iba a llevar a cabo, y nunca pudimos conocer los motivos por los cuales fracasó esa relación".

Un acuerdo.

En este caso, se trata del alcanzado entre IOSFA y Femeba.

Funciona en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. "Excepto en Coronel Rosales. Desde nuestra Asociación de Médicos se le requirió a Femeba que insista con las autoridades de IOSFA para incluir a nuestro distrito, pero la respuesta fue que DIBA no manifestaba el mismo interés".

Cuál fue el argumento. "Se dijo, en este sentido, que al tener un Sistema de Atención Primaria (policonsultorio de la calle Paso) le cabía la facultad de no participar del convenio", se señaló en el comunicado.