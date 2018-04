Galería de intendentes

por Mario Minervino

Hace 58 años, en abril de 1960, se inauguró, en el palacio municipal, la galería fotográfica de ex intendentes y comisionados municipales, creada en 1954.

Pocas labores debieron ser tan delicadas como la selección de las imágenes de quienes, entre 1886 y 1958, ocuparon el sillón de Bordeu. Fue ese año, 1960, cuando se presentaron las pruebas de que Teófilo Bordeu había sido el primero y no Luis Caronti, como se creyó.

La galería fotográfica en cuestión abarca desde 1886, año en que la Provincia reconoció la autonomía local para elegir sus autoridades. Desde entonces y hasta 1958 (72 años de vida cívica), ocuparon la titularidad municipal 44 personas (un intendente cada año y medio), de las cuales 28 (el 64%) fueron designados por decreto del gobierno provincial.

Como datos curiosos de tan extensa lista de jefes comunales, cabe señalar que Bordeu, nativo de Chascomús, ocupó la intendencia apenas seis meses. Su sucesor, Luis Caronti, fue el primer intendente nativo de nuestra ciudad -hecho que no se repitió hasta 1958, cuando asumió Haroldo Casanova- y también el primero en renunciar al cargo. Jorge Moore, también nativo de Chascomús, tiene el privilegio de haber sido cinco veces intendente electo, asumiendo su primer mandato en 1895 y el último en 1922. El primer comisionado de nuestra ciudad fue Antonio Ignacio (1893).

Un detalle que grafica los vaivenes políticos en el tiempo. Mientras que entre 1983 y 1999 sólo dos nombres (Juan Carlos Cabirón y Jaime Linares) ocuparon el puesto, en un período similar (1949-1965), fueron dieciséis los jefes comunales, siete electos y nueve designados por decreto.

La galería ha sido desmontada este año, con la idea de ser mudada al Museo Histórico de calle Saavedra al 900. Sólo quedaron en Alsina las fotos de los seis intendentes desde el regreso de la democracia, en 1983.