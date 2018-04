Primera: Liniers completó la fecha con una clara victoria sobre 9 de Julio

Un partido que lejos está de quedar en el recuerdo obtuvo Liniers sobre 9 de Julio, completando así la 9ª fecha del básquetbol local de primera división.

La jornada se disputó ayer, aunque el partido en el Hernán Sagasti debió posponerse 24 horas por la excesiva humedad sobre el parquet.

“Venimos de perder un partido que no esperábamos, más allá de que iba a ser un rival duro, y es difícil levantar cabeza después de una derrota. Por momentos jugamos bien, pero no pudimos mantener el ritmo después de haber sacado una diferencia para cerrar el partido bien. No podemos manejar la concentración durante los 40 minutos y casi que terminamos pagando eso”, señaló Agustín Dottori, alero del Chivo, tras la victoria.

El duelo comenzó favorable a la visita, quien aprovechó el mal balance de Liniers para escapar 9 a 5 en 3m46 de juego.

No obstante, un tiempo muerto le alcanzó al dueño de casa para refrescar conceptos y salir con otro carácter a la cancha.

Así, poniendo la bola adentro con Banegas (regaló una volcada) o ametrallando a distancia vía Gonzalo Martínez (2-2 t3), Dottori (1-1 t3) y Ríos Lodoli (1-1 t3), el local selló un parcial de 17-1 en 4m04 y se colocó al frente.

La tendencia se mantuvo en el 2ºC, cuando Liniers comenzó a adueñarse del partido.

Triples consecutivos de Ríos Lodoli y Torre, más un buen pasaje de Radavero y la peligrosa dependencia de 9 de Julio de los puntos de Carci (anotó 14 de los primeros 23 de su equipo), marcaron un antes y un después en la noche.

El Chivo llegó a sacar 17 de luz (40-23) antes de irse a los vestuarios, ventaja que logró ampliar en el 3ºC, obteniendo 23 de renta (64-41) en la última acción del período, con doble y falta de Marinsalta.

"El vértigo es el estilo de juego que buscamos, por más que sabemos que a veces nos va a jugar en contra y nos va a desarmar. Tratamos de hacerlo y mantenerlo cada vez más tiempo", añadió Dottori.

Ese descontrol, más la frescura y el atrevimiento de Tomás Bruni, no alcanzaron a poner en peligro la victoria... pero casi.

El local confundió los caminos, no anotó de cancha en los primeros 7m45 del 4ºC y sufrió al perimetral ex Argentino, quien sumó 19 tantos en el segmento final (3-5 t3, 3-4 t2, 4-5 t1).

Aunque los de Iannamico reaccionaron tarde y el reloj le jugó en contra a la hora de intentar dar el zarpazo.

Esta es la síntesis

Liniers (81): S. Torre 5, G. Martínez 14, A. Dottori 12, M. Ríos Lodoli 16, H. Banegas 18 (Fi); M. Zalguizuri 7, F. Radavero 4, J. Marinsalta 5, F. Ferrari 0, B. Olivera 0 y O. Quispe 0. DT: Emiliano Roldán.

9 de Julio (69): D. Carci 16, A. Pena 4, F. Peñalver 4, F. Bonaguro 0, P. Garbarino 10 (Fi); G: Mallemaci 2, A. Villalón 0, T: Bruni 25, D. Isgro 4, J. Turcato 2, R. Blanco 2 y M. Costa 0. DT: Andrés Iannamico.

Cuartos: Liniers, 28-15; 44-34 y 64-41.

Tiros libres: Liniers, 25-34 y 9 de Julio, 20-28.

Cinco faltas: Peñalver y Garbarino (N).

Árbitros: Emanuel Sánchez y Mariano Enrique.

Estadio: Hernán Sagasti.

Posiciones: 1º) Liniers, 17 puntos; 2º) Bahiense del Norte y Pueyrredón, 16 puntos; 4°) Villa Mitre y Estudiantes, 15; 6°) Estrella, 14; 7°) Napostá, 13; 8°) Olimpo y El Nacional, 12; 10°) L.N. Alem y 9 de Julio, 11; y 12°) y San Lorenzo, 10.

Próxima fecha: en el 10° capítulo, se medirán Liniers-San Lorenzo, Pueyrredón-Villa Mitre, Bahiense del Norte-Olimpo, Estudiantes-Napostá, Estrella-El Nacional y 9 de Julio-Leandro N. Alem.