Tres Arroyos: entraron a robar a su casa mientras tocaba en una plaza

El reconocido músico tresarroyense, Luis Pintos (49), sufrió el robo de dinero en efectivo e instrumentos de su casa en momentos que se hallaba tocando en un evento popular que se desarrolló en la plaza España.

La sustracción sufrida por el profesor de música e intérprete local, fue perpetrada por sujetos desconocidos que ingresaron en su casa luego de levantar la persiana y abrir la ventana del frente y, tras eso, se llevaron 3000 pesos en efectivo y tres guitarras que el damnificado utiliza para dar clases y tocar en sus espectáculos.

“Se llevaron los instrumentos que uno necesita para enseñar o para estar en un escenario. El que me conoce apenas, sabe a lo que me dedico y sufrir este tipo de abuso o atropello es muy duro”, dijo la víctima al lamentar el episodio vivido cuando participaba de las denominadas Ferias de Abril, una fiesta popular que se realiza todos los meses en la Plaza España de esta ciudad, emulando la tradicional celebración de ese país.

“Hoy no pude dar clases y mi hijo tampoco pudo tocar. Si bien la solidaridad de la gente de Tres Arroyos es espectacular, uno siente que no es lo mismo. Además de que los instrumentos eran costosos, uno siente que no es lo mismo. Mil colegas me han ofrecido su colaboración, así que de eso no quiero decir nada”, agregó con indisimulable malestar a raíz de la situación que le toca vivir. (Agencia Tres Arroyos)