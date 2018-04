Riestra le dio un duro golpe a Aldosivi y el que festejó fue Almagro

Deportivo Riestra dio el campanazo y le ganó como local a Aldosivi por 1 a 0, en uno de los partidos correspondiente a la 24ª y anteúltima fecha de la Primera B Nacional.

Con la derrota, la escuadra marplatense --que tuvo al ex Olimpo Ezequiel Parnisari entre los once-- ya no depende de sí mismo para ascender a la máxima categoría del fútbol argentino.

El gol de de Gonzalo Bravo, a los 44 minutos, se festejó en José Ingenieros ya que Almagro --dirigido por Sebastián Battaglia-- quedó como único puntero.

A falta de una jornada, Almagro lidera con 40 puntos, San Martín de Tucumán suma 39 y Aldosivi se quedó con 38.

En la fecha de cierre, el lider visitará a Brown de Madryn, los tucumanos irán a cancha de Brown de Adrogué y el Tiburón será local ante el descendido Estudiantes de San Luis.