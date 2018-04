Speedway: "Tendré que quedar internado una semana", le contó Nicolás Covatti a "La Nueva."

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

(Nota publicada en la edición impresa de hoy)

Sobre llovido, mojado. Definitivamente, la fortuna no está del lado del piloto pringlense Nicolás Covatti. Y no nos referimos únicamente a términos deportivos.

Es que la dura derrota que sufrió junto a su equipo, Ipswich Witches, en la Copa de la Liga Inglesa de Speedway, que le significó la eliminación de la competición, le dejó al ex campeón argentino una dura marca que perdurará durante varias semanas.

“Estoy muy dolorido. Tuve que viajar rápido de Inglaterra a Italia para hacerme estudios, porque apenas puedo respirar. El vuelo fue horrible, siento todo roto adentro”, confesó Nico, en las primeras horas de la tarde de ayer.

Culminado el encuentro ante Lakeside Hummer, en la tercera presentación de “Las Brujas” en la temporada 2018 (todavía no conoció la victoria), el ítalo-argentino acusó una fuerte dolencia en la caja toráxica que, inmediatamente, despertó alarma y preocupación.

El panorama se complicó minutos después, de acuerdo con los resultados que arrojaron los estudios efectuados en el centro asistencial.

“Tengo tres costillas rotas y un pulmón perforado. Tendré que quedar internado, al menos, una semana, con una manguera de drenaje para sacar el aire acumulado en el pulmón”, detalló el pringlense, convaleciente por el fuerte dolor.

Todo sucedió en la decimotercera batería de la tarde, momento en que Covatti afrontaba su cuarto turno de carrera. Una mala maniobra de su compañero de equipo, el británico Danny King (se desplazó abruptamente hacia el carril externo), lo envió al suelo y lo dejó OUT.

“Fue todo muy rápido. De golpe, King se me vino encima, me tocó y me mandó al suelo”, contó sobre el episodio.

Previamente a la desafortunada acción, Nico había totalizado cuatro puntos, producto de dos segundos puestos. Aunque tanto ello, como el balance global colectivo, poco importa en estos momentos.

Ante este panorama, Nico, víctima de la segunda lesión en un año (ver aparte), deberá guardar reposo y hacer un intervalo a su participación en suelo inglés y en el Campeonato Individual Italiano.

El karma de las lesiones

El 20 de abril de 2017, en Redcar (Inglaterra), Covatti sufrió múltiples fracturas en su muñeca izquierda, que le causaron severas complicaciones en el sistema nervioso.

Tras pasar por el quirófano, y reposar durante casi cinco meses, Nico pudo volver a las pistas.

Si bien no lo hizo en su mejor nivel, esta lesión retrasa y complica aún más su estado físico.

Se pierde la eliminatoria

Naturalmente, las lesiones sufridas en su cuerpo el pasado sábado alejarán a Nicolás Covatti varias semanas de las pistas. En consecuencia, el pringlense no podrá dar el presente el próximo sábado en Debrecen (Hungría), cuando se lleve a cabo una de las tres eliminatorias del Campeonato Europeo.