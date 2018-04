Quiénes son los 7 detenidos durante los últimos operativos antidroga

En el Juzgado Federal Nº 1 continúa la ronda de indagatorias de las 7 personas detenidas el pasado viernes en el marco de una serie de operativos antidrogas, a cargo de la delegación de Drogas Ilícitas de Bahía Blanca.

Se trata de Eduardo Pérez, de 37 años, quien vive en Tierra del fuego 2349; Alejandro Oscar Ramírez (38-barrio Rosendo López, Manzana 1, monoblock D, departamento 4); Héctor Alejandro Suazo (29-San Lorenzo 2700); Néstor Sebastián Morales (33-Rosales 2406); Emiliano Martín Ortiz (33-Salinas Chicas 328); Gastón Maximiliano Morales (38-Parera 2555) y Alberto Suazo Werner (23-Indiada 425).

El resto de los allanamientos se registraron en Matheu 2745, Victorica al 3700, Rivadavia 2728, Indiada 427 y La Niña al 1300.

“En estos últimos casos no hubo detenciones porque no estaban presentes las personas investigadas o la justicia no dispuso ninguna medida en ese sentido”, dijo una fuente de la investigación.

No hay conexión

Los 12 allanamientos del viernes fueron ordenados por el juez López Da Silva, el mismo que investiga la causa “Drogas Sintéticas II”, por la cual hay 10 detenidos (nuevo propios de ese sumario y otro de una causa conexa).

De todas maneras, distintas fuentes confirmaron que por el momento no surge ninguna vinculación entre un expediente y el otro.