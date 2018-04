Los jubilados municipales disfrutaron de un viaje soñado por el sur argentino

Desde la hermosa Puerto Madryn y culminando un viaje de ensueño, Luisa Barrere, junto con un contingente de 60 jubilados del Sindicato de Trabajadores Municipales, nos contó lo mucho y bien que viene trabajando la Secretaria de Previsión Social desde años.

“Estamos disfrutando de un viaje maravilloso. Somos unos jubilados privilegiados, porque tenemos tres viajes por año de los que pueden surgir cinco o más. Siempre se van sumando viajes”, admitió Luisa Secretaria de Previsión Social desde que surgió la misma.

“Este viaje es un poco un broche de oro de todos estos años”, agregó en relación al paseo que realizaron durante 11 días por Trelew (dos noches), Calafate (cuatro noches) y Puerto Madryn (dos noches).

Pero antes de adelantarnos en este maravilloso recorrido, conoceremos como nació todo esto que sigue creciendo desde sus comienzos en el año 2012, cuando Miguel Agüero asumió como Secretario Gremial del sindicato.

“Desde el primer momento en que Miguel (Agüero) me ofertó estar al frente de los jubilados, para mí fue un desafío muy grande. Pero nunca me imaginé algo así. Él me dijo: 'yo tengo la ilusión de devolverle al jubilado todo lo que ha puesto durante todos los años que estuvo activo', contó Barrere.

“Y realmente lo hemos llevado a cabo de una forma muy buena –agregó-. Estamos muy contentos, no solamente por los viajes. Esta comisión nos consiguió el Coseguro para IOMA, eso para nuestra no tiene palabras: el Sindicato se hace cargo de todo lo que IOMA no pague. No hay palabras para agradecerlo”.

La Secretaría de Previsión Social cuenta con una oficina en la sede del Sindicato (Donado 441) que se encuentra abierta para consultas, de lunes a viernes de 8.30 a 12.30.

Ella en particular viene desde Sierra de La Ventana los días lunes y viernes y siempre que se la precise. Lejos de ser un impedimento, cuenta que realiza estos viajes “con gusto” y que lo seguirá haciendo “hasta que pueda y el cuerpo le dé, porque lo disfruta mucho”.

Pero eso no es todo.

“Además, obviamente, todas las necesidades que una persona de nuestra edad puede ir teniendo tratamos de solucionárselo. Lo que necesite se lo vamos consiguiendo. Para esas cosas imprevistas que te agarran en la vida, que a veces no sabes que puerta tocar, nosotros tratamos de conseguirle todo lo posible para que en ese momento difícil se sienta apoyado”, señaló Luisa.

Quien además, recordó aquella propuesta de Miguel Agüero de hacerse cargo de tamaña responsabilidad y su reacción.

"No lo imaginaba pero lo dije que sí enseguida. Yo siempre tuve idea de todo esto pero igual es un gran desafío porque no sabía como lo iba a armar. Ni siquiera había una lista armada, hubo que construir todo de cero. Pero tengo a mi lado gente bárbara, que nos secundamos, nos entendemos a la perfección y hace que todo salga bien”, enfatizó.

Luisa comenzó en 2012 como Presidenta de jubilados y luego, cuando se formó la Secretaria en el inicio del segundo mandato de Agüero, quedó como Secretaria de la misma.

"Para mí todo esto fue un volver a vivir. Porque yo hacía cinco años que me había jubilado y volver a ver gente diariamente, que no sabía ni como se llamaba, pero el 'buenas tardes' o 'buenos días' e ir conversando de todo el mundo de lo que sea (del tiempo, de política, de todo) y volver a vernos, a encontrarnos, es muy lindo y gratifica muchísimo”, entendió.

Volviendo al viaje que llegó a su fin el último sábado, Luisa nos teletransportó a través de su relato con ellos por gran parte de nuestra Patagonia.

"Este viaje es la primera vez que lo hacemos. Fuimos hasta el Lago Argentino a conocer los glaciares: Perito Moreno, Upsala y Spegazzini. Es una maravilla, a Dios no le faltó nada para poner ahí. Recibimos una bendición. Volvemos todos maravillados, es increíble verlo en vivo. Nos acompañó el tiempo, hasta vimos nieve que no es normal en estos días. La Patagonia completa nos pareció maravillosa, nos llevamos el mejor de los recuerdos. Dichosos de ser argentinos", apuntó Luisa desde la costanera de Puerto Madryn.

Todo estos lugares se vuelven mucho mejor cuando se crea un grupo homogéneo y con buena predisposición para disfrutar cada minuto.

"Armamos un grupo extraordinario. 60 personas que han congeniado perfecto, todo de 10, no tengo palabras", continuó.

"Sentimos, porque el sentimiento es de todos, una alegría y un apoyo muy grande. Este viaje es un viaje soñado y caro, y que el Sindicato nos cubre el 60% del costo total. Eso permite que se haga un precio mucho más accesible y que todos lo podamos afrontar. Esto tiene que ser participado entre todos" dijo Luisa.

En este momento la secretaria cuenta con más de 500 afiliados entre jubilados y pensionados que aprovechan y disfrutan, no sólo de los viajes, sino también de distintas actividades.

"El Sindicato brinda lo mismo que al afiliado activo, cursos de fotografía, de baile, de pintura, de tallado…hay una gran cantidad de actividades y entretenimientos. También tenemos la posibilidad de ir a hacer cursos a la Universidad de carreras cortas para la gente mayor", explicó.

Actividades que se vuelven indispensable para todos los jubilados.

"Es la única forma de mantenerse sano, de mantener la mente sana: tener cosas en que pensar, que hacer. Realmente es muy importante", enfatizó.

Pese a que los jubilados del Sindicato de Trabajadores Municipales estén disfrutando, según explicó Luisa, de un “broche de oro” con el viaje de 11 días por lugares históricos del sur argentino, el año, los proyectos, actividades y viajes siguen y ya tienen un horizonte no tan lejano.

“Para un futuro, durante este año, tenemos que programar otros dos viajes más por lo menos. Desde el 2013 que fuimos por primera vez a Termas de Río Hondo, cada año decimos 'el último que venimos a Termas'. Y llega esta altura y decimos ¡¿No vamos a ir a Termas?'. Termas tiene algo que es fundamental para nosotros: lo tiene todo y todo concentrado en un mismo lugar", cerró Luisa.