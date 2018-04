Mejora la salud de la nena de 2 años violada: cómo pasa sus días en el Penna

“La consentida del hospital”. Esa es la niña de 2 años que el mes pasado fue violada en Punta Alta por la expareja de su madre.

Pasó de estar al borde de la muerte a una evolución muy importante, que gratifica a propios y extraños en el Penna.

“Está mucho mejor, es la mimada de todos”, reconoce Carolina, su mamá.

La voz de la madre se pierde porque, de fondo, se escuchan los gritos de la pequeña en una de las habitaciones de Pediatría. Su lugar en el mundo en la actualidad.

“Se quiere poner las zapatillas para bajar de la cama”, explica la mujer.

Carolina y la menor tienen “para rato” en el hospital. Es que por la perforación que sufrió en el duodeno -no como resultado del abuso sexual sino por un golpe- aún hoy se alimenta de manera parenteral, a través de cateter intravenoso.

“Hasta que no empiece a comer por sus medios no vamos a salir. Todavía no digiere, pero igualmente ya va de cuerpo”, reconoce.

La pequeña está inquieta. Muchas veces mira por la ventana. “Parece que quisiera salir a jugar al aire libre”, dice su madre.

Igual no les da tanto trabajo. “Está rebien, casi como una nena normal. No puede caminar mucho por el tema de la sonda, pero se sienta, se para, juega, se ríe. Está rebien”, recalca.

¿Con qué juega? Con muñecos que le regalaron en el hospital, trata de armar rompecabezas y pinta libritos.

“Es la consentida, no hay dudas”, asegura Carolina.

La televisión también la acompaña durante los largos días. “No se pierde a Peppa Pig”, aclara.

Carolina destaca la atención en el Penna. “De 10. Si no fuera por ellos, hoy no la contaría”.

Los médicos que declararon en la causa reconocieron que si la madre llegaba una hora más tarde al hospital, no la hubieran podido salvar.

Hoy es un milagro su recuparación.