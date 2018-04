Tarifazo: aumentaron los reclamos porque muchos usuarios no llegan a pagar las facturas

El titular de la Defensoría del Pueblo en Bahía Blanca, José Luis Gil, habló con LU2 a raíz de la suba en las tarifas y aseguró que se incrementaron los reclamos por los montos elevados.

"A partir de la semana pasada, con las llegadas de las facturas tanto de luz como de gas comenzaron las consultas y se ha incrementado muchísimo el reclamo por facturación elevada", dijo Gil.

El titular de la Defensoría explicó que lo que hacen revisar que se esté cobrando lo que corresponda, comparando con las facturas del mes anterior y el mismo periodo del año pasado para verificar si ha subido el monto final o si aumentó el consumo de cada vecino bahiense.

Desde el Gobierno prometen que "este es el último aumento de tarifas"

"La semana pasada empezaron con los servicios de luz y con la llegada de las boletas de gas, Camuzzi será el que tome la delantera en los reclamos por eso estuvimos reunidos con la gente de la OMIC y con los directivos de la empresa prestataria de gas para poder asesorar a las personas que tienen tarifa social".

"El 95 % de los casos son quejas por facturas elevadas, donde la gente no llega a fin de mes o a pagar todos los servicios juntos", sostuvo Gil.

Guido Lorenzino Matta, Defensor del Pueblo bonaerense, hizo una presentación judicial el viernes pasado solicitando que se dejen de cobrar los impuestos nacionales y algunos provinciales que figuran en la parte de abajo de las facturas "para ir discriminando el consumo real con el tema impuestos".

Gas: el Gobierno acordó mantener el aumento de tarifas, pero con un plan de pago

En tanto, José Luis expresó que la Defensoría "no desconoce que había que subir un poco el servicio pero no se puede aumentar agua, luz, gas y obras sociales al mismo tiempo porque es cumulo que les llega a los vecinos y en muchos casos, lamentablemente, no pueden pagar".