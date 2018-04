Con sus propias manos, un atleta sigue arreglando la pista de atletismo del Parque de Mayo

Por Sergio Prieta / sprieta@lanueva.com

César Waldbillig, el corredor amateur que semanas atrás consiguió los permisos municipales y emparejó e hizo arreglos por su cuenta en la pista de atletismo del Parque de Mayo, no para de trabajar.

Durante su tiempo libre va al circuito, cava pequeñas zanjas y entierra algunas de las 200 piedras que otros corredores como él fueron donando para demarcar, en principio, la parte interna de la pista.

Un grupo de ingenieros agrónomos de la UNS hizo las mediciones para que la pista, tras varios años de abandono y falta del mantenimiento mínimo, por fin pueda contar con los 400 metros reglamentarios.

“Después de la nota que salió en el diario me llamó mucha gente ofreciéndome ayuda. Entre ellos, el subsecretario de Deportes del Municipio, Bernardo Stortoni, con quien me reuní y quien me dio todo su apoyo para avanzar en el proyecto de mejorar el lugar”, contó.

Días después recibió un presupuesto para la compra de piedras premoldeadas que se hacen a medida y que sirven para trazar la cuerda interna del circuito.

“Con el aporte de amigos y de varios grupos de running ya compramos 200 piedras, aunque necesitamos 1.000 para completar todo el trazado”, contó César. Cada placa cuesta 75 pesos y a quien aporta, César le entrega un recibo con el total de piedras que va a comprar con ese dinero. “Todo esto tiene que ser transparente”, dijo.

“Con Javier Sáenz Coré –-otro atleta amateur-- empezamos a colocar las primeras piedras. Nuestra prioridad es seguir juntando esas placas para terminar con toda la pista y luego pintarlas de blanco”, señaló.

“Necesitamos de más ayuda porque hay que hacer un gran esfuerzo. Vamos a salir a pedir a empresas, al Municipio y a todos los que puedan colaborar”, manifestó.

Para colaborar se pueden comunicar con César a través de su Facebook o al teléfono 2914235065.

Cansado de los pozos que hasta hace una semana “adornaban” la pista y ponían en peligro la integridad de quienes asisten a correr, Waldillig pidió permiso al Municipio, alquiló una máquina motoniveladora y emparejó el piso de la pista.

La solitaria idea de recuperar el histórico espacio ubicado en el principal paseo público bahiense pronto sumó otros adeptos.

“No me interesa criticar a nadie y pretendo que quienes corremos y la usamos me den una mano. Tenemos hasta un estacionamiento para los autos en uno de los lugares más lindos de la ciudad y tenemos que aprovecharlo”, contó en diálogo con “La Nueva.”

La pista de atletismo se creó en 1919 porque el municipio cedió el terreno al Centro de Estudiantes Secundarios ( luego Club Estudiantes) y contuvo los torneos oficiales en forma consecutiva hasta 1978. En 1939 fue utilizada por el campeón Olímpico Juan Carlos Zabala “El Ñandú Criollo”, ganador de la medalla de oro de maratón en Los Ángeles en 1932.