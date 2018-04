Todo listo para el inicio de una megaobra, San Gabriel no se vende y el robo en una fiscalía

--Buen día, Juan María. ¿Disfrutando del veranito?

--Reposera a full y viendo de reojo la tele porque en una de esas se les escapa el campeonato...

--Bueno, uno trata de ser amable pero siempre llega la agresión, como si a Deportivo Armani le sobrara algo. Mejor vayamos a lo nuestro, a ver si tenés algo como para empezar a mover el avispero.

--Algo siempre hay. ¿Te alcanza si te digo que en un mes empieza una de las obras más esperadas por Bahía?

--Me re alcanza. ¿A cuál te referís?

--A la autopista del ex Sesquicentenario y Ruta 3 Sur, con viaducto en El Cholo. La información es oficial y si bien siempre hay alguna variación de días en todo comienzo de obra, ya esta todo listo para empezar. Incluso en la zona de Bosque Alto se va a instalar uno de los obradores y el otro podría estar, donde actualmente funciona la empresa que construye los caños para los desagües del Bajo Rondeau. Allí se harían las estructuras de los puentes.

--Una muy buena noticia, sobre todo porque se trata de una inversión enorme.

--Sí, casi 2.000 millones de pesos y estará a cargo de las empresas Esuco SA, Centro Construcciones SA y Tecnipisos SA-Bahía Blanca.

--Recordame. ¿Se trata de una autopista?

--Sí, de una autopista de 4 carriles con colectoras pavimentadas y puentes en el ex Camino Sesquicentenario, entre la rotonda de Bosque Alto y la unión con la ruta 3 Sur, con un distribuidor vehicular en altura en El Cholo que se extenderá hasta la intersección con el canal Maldonado.

--Bueno, crucemos los dedos y esperemos que se concrete...

--Y sí... es una obra muy importante para Bahía. Y de paso te comento que habrá que estar atentos el martes, cuando se abran los sobres para la ruta segura en la 3, entre Azul y Dorrego, mediante el esquema de participación público privado (PPP). Esto incluso es importante porque, si hay interés, en tres meses más se licitaría la autopista Bahía–Dorrego.

Mormones, un nuevo hotel y aeropuerto

--Ya que estamos hablando de obras, sabés algo más de las que viniste comentando algunos domingos atrás, por ejemplo la mega iglesia de los mormones en avenida Cabrera...

--Hay tres grandes proyectos privados en la esfera municipal, el de los mormones, el hotel Howard Johnson que te comenté hace una semana y la ampliación del aeropuerto. Todos marchan muy bien y están siguiendo los pasos administrativos correspondientes.

--Vayamos por parte. ¿En qué situación está el templo de los mormones?

--El proyecto para construir el mayor templo mormón de Sudamérica en Pilmayquén y Cabrera está en la etapa final dentro del Municipio. Se les pidieron adecuaciones y las presentaron, así que sólo es una cuestión de avance burocrático. En cuanto al Howard Johnson, al haberse presentado más tarde, está un poco más atrasado pero igual marcha muy bien.

--¿Y el aeropuerto?

--Ya se terminó el estudio y en los próximos días el intendente tendrá una audiencia con Dietrich, con el ORSNA y con la ANAC para que lo aprueben y comiencen las obras. Ah, me olvidaba, en un mes sale la licitación del parking en la aeroestación.

--¿Del tema Amazon no hay novedades?

--No, sólo que Chile ofreció un subsidio de 9 millones de dólares a la firma estadounidense, todo esto en el marco de la puja que mantiene ese país con la Argentina por la radicación de la empresa de e-commerce, con una inversión de 1.000 millones de dólares.

--¿Sigue sonando Bahía para el datacenter?

--Nadie la descarta, mientras tanto en Chile hablan de la zona de Carén, cerca de Santiago.

Se cayó la venta de San Gabriel

--Bien. ¿Algún otro tema del ámbito empresario?

--Sí. Que se cayó la venta de San Gabriel a una firma sanjuanina. La noticia fue bien recibida por la muni porque la empresa de Chiuccariello viene cumpliendo bien, no sólo con el servicio, sino también con el mantenimiento de las unidades y el pago a los choferes. Ojo que el año que viene, cuando se liciten todas las líneas, hasta podría expandirse.

--Si hablamos de mejoras me parece que podrías pasarme algún datito de lo que se viene en Canal 9. ¿No te parece?

--Tenés razón, los cambios según me dijeron van a dar que hablar, no sólo por la nueva escenografía que montaron sino por el formato en que se van a presentar las noticias. Va a ser un magazine donde se van a contar historias. Mañana largan con horario extendido, de 11.50 a 13.30 y de 20 a 21.40.

--Todo con tecnología de punta ¿No?

--Sí y trabajaron muchísimo. La escenografía es muy parecida a los noticieros de Buenos Aires y del mundo, con panelistas, etc. La mejor de las suertes entonces para un grupo de personas de primera.

El puerto no quiere perder su autonomía

--Así es, se lo merecen. Cambiando de tema, veo que pasa el tiempo y no me comentaste nada de los chisporroteos que hay en el puerto...

--Sabés bien que no es mi estilo entrar en cuestiones de la vida privada de nadie, sin embargo, tengo algo que comentarte sobre un tema muy importante para la ciudad.

--Dale. ¿Tiene que ver también con el directorio?

--Así es, y no es un tema menor. Por lo que pude saber existe mucha preocupación por la supuesta intención de ubicar en ese cargo a una persona que no es de la ciudad, incluso se habla de alguien de Rosario.

--Me imagino, sería un enorme golpe a la autonomía que supo cultivar el ente regional en más de 25 años.

--Sí, incluso el intendente Héctor Gay es uno de los que se opone fervientemente a que ese cargo sea ocupado por alguien de afuera, y menos de Rosario. Habrá que estar atentos a ver cómo sigue ese culebrón.

Perlitas de la lucha contra la droga

--Ok, pasando a otro tema, cuándo termina esta seguidilla de noticias de impacto desde el punto de vista judicial

--Si lo supiera jugaría al Quini...

--Te lo digo porque no salimos del estupor de los últimos casos y ahora nos encontramos con otra organización dedicada a las drogas sintéticas, uno de cuyos integrantes sería nada menos que familiar del fiscal federal Alejandro Cantaro, justamente quien tiene que perseguir ese tipo de delitos.

--¡Claro! Igualmente, al menos por el momento, no hay nada que incrimine al doctor Cantaro con el caso, más allá de lo que publicó “La Nueva.”, que su sobrino habría usado el auto particular del funcionario para una “transa”, que no es poca cosa.

--Habrá que ver hasta dónde avanza la causa que tiene en manos el juez federal Walter López Da Silva. ¿Tenés algún chimentito más de estos allanamientos?

--Me aseguran que la única mujer detenida, Natalia Moscardi, se desprendió de algunas drogas cuando advirtió el movimiento de la Prefectura en cercanías de su departamento, ubicado en San Martín 569.

--Aparentemente tiró alguna bolsita por la ventana que da al exterior, con tanta mala suerte que la droga cayó sobre los testigos que esperaban ingresar para garantizar el procedimiento.

--¡No te puedo creer! ¿Esa chica es la novia del detenido que ya había estado relacionado con la causa de El Reino, no?

--Es la exnovia de Maximiliano Ezequiel Borja. Dicen que la pareja se peleó unos días antes de los allanamientos y que, de hecho, en la puerta del edificio donde vive Moscardi se produjo una discusión entre ambos, que fue tan fuerte que motivó la intervención de una vecina, para calmar los ánimos.

--Bueno, esperemos que todo esto no quede en la nada, como parece que está sucediendo con el caso Bobinas Blanca. ¿A qué te referís?

--A lo que muchos dicen, a que hasta ahora parece que las bobinas se manejaban solas. Es raro que en este tema no aparezca una conexión local, sobre todo por la complejidad y la magnitud de las operaciones.

--Es verdad, todo muy raro.

--Mirá, ya que hablamos de fiscales federales, te voy a contar algo que prácticamente nadie sabe, que también te va a impactar y que, según me dicen, está investigando el propio juez López Da Silva.

--¡Uff!, me estás convenciendo. Parece que las noticias de impacto no van a terminar...

--Parece...

--Bueno, dale, estoy ansioso, contáme.

--Me dijo alguien muy bien “dateado” que un fiscal federal y su secretario denunciaron haber sufrido un robo de una importante cantidad de dinero.

--¡Epa! no escaparon a la ola de inseguridad que vivimos todos...

--No. Pero hay un detalle que hace más interesante al tema: se trata de ahorros que aparentemente tenían, bajo llave, en la propia sede de la fiscalía, en el cuarto piso de Alsina 317.

--¿Y de cuánta plata estamos hablando?

--Serían 20 mil dólares en el caso del secretario y 10 mil del fiscal. Eso es, al menos, lo que figura en la presentación oficial, aunque algunos empleados habrían escuchado bramar al fiscal, reclamando por una suma mucho mayor y advirtiendo que la situación había pasado de castaño oscuro.

--¿Y solo ellos dos estaban al tanto de la existencia del dinero?

--Al parecer, no. También un ordenanza que habría quedado bajo sospecha.

--Volviendo al tema de la droga en Bahía, estaba leyendo el informe que publica hoy el diario. Es impresionante el avance de este flagelo que, como todos sabemos, no es exclusivo de nuestra ciudad, pero que acá está teniendo mucho impacto.

--Sí, recuerdo cuando Maxi nos avisó en enero, con un informe muy minucioso, sobre el avance de sustancias cada vez más potentes. En los últimos allanamientos está apareciendo, además de marihuana, mucha cocaína e incluso pastillas de éxtasis y troqueles de LSD.

--A propósito, hay mucha preocupación entre las autoridades de todos los poderes sobre este último punto. Se sabe que con la proliferación de las fiestas electrónicas o las denominadas “after” aumentó el consumo de drogas sintéticas. Tengo entendido que se está intentando desbaratar ese circuito. Preocupa muchísimo más de lo que imaginás.

--¿Por qué? Es obvio que estás queriendo decir algo más.

--Mirá, con estos casos tenebrosos de las últimas semanas, hay temor de que en una de estas fiestas ocurra otro episodio grave, que afecte la salud de algún chico o chica.

--Sería terrible. Si están poniendo el acento en ese y otros puntos, me parece bien.

Buzones para denuncias anónimas

--Así es, y acá también hay que destacar la cruzada que viene llevando adelante Germancito, ahora con su iniciativa de colocar buzones para que la gente haga denuncias anónimas, algo que fue aprobado por unanimidad en el Concejo Deliberante y que comenzará a aplicarse a corto plazo.

--Te cuento una donde al menos Bahía se adelantó a otros puntos del país…

--Avanti.

--Teniendo en cuenta lo qué pasó con el colectivero asesinado en La Matanza, al otro día Ritondo salió a decir que la provincia iba a dar créditos blandos para las empresas de colectivos para que compren cámaras de seguridad para las unidades. ¿Me seguís?

--Sí claro, pero a dónde querés llegar.

--A que acá ya se hizo una compulsa de precios hace un mes y están a días de adjudicar y empezar a colocar cámaras en los 42 colectivos de la SAPEM. Van dos ómnibus, llevan un disco rígido que graba y tienen la posibilidad de incorporarse a un sistema de monitoreo como el de las cámaras de seguridad

--Bien. Todo suma en materia de seguridad. Te cambio de tema. ¿Así que la Muni está planeando repetir actividades en el Parque de Mayo como las que hubo el 11 de abril?

--Estás bien rumbeado. Creen que los espectáculos artísticos y deportivos, más los food trucks, funcionaron muy bien ese día. La idea es concretar jornadas similares, más allá de que se trate de días festivos o no. Pero hay algo más.

--¿Qué?

--Algunos ya están pensando en una suerte de ciclo “contra-turístico” en Bahía, para los fines de semana largos. En Alsina 65 les parece que pueden traer algún espectáculo que atraiga a los vecinos de la región y complementarlo con ofertas especiales en los comercios, para que quienes se den una vuelta por la ciudad puedan hacer un aprovechamiento más integral.

--¿Y eso está avanzado?

--Está en conversaciones. Según me comentaron tendría el visto bueno de los comerciantes, pero no terminaría de convencer a la gente del sindicato de Empleados de Comercio por el tema del pago a los trabajadores en caso de ocupar los feriados. Vamos a ver si logran afinar todos el lápiz. La intención no está nada mal.

--Comparto. ¿Y de la región tenés algo?

--Mirá, en la semana anduve sondeando con algunos amigotes y, más allá de temas puntuales en la agenda de cada comuna, me sorprendió uno que está haciendo cada vez más ruido en los despachos de los intendentes: tarifas.

--No es para menos. Los ánimos de la gente se están caldeando.

--Sí, y los de algunos intendentes también. Varios de ellos han estado averiguando cómo está la situación en materia de atrasos en los pagos y cortes, y se han enterado, con mucho disgusto, que varios de sus vecinos están sufriendo la interrupción de los servicios por falta de cumplimiento.

--¿De qué servicios hablamos?

--Fundamentalmente gas. Cortes hubo siempre por distintos motivos, pero los vecinos afectados se acomodaban un poco, pagaban y después venía la reconexión. Ahora se está observando que llega el corte pero no hay pago. “La luz y el alquiler lo pagan porque la alternativa a no pagar es vivir a oscuras y quedar en la calle. Con el gas es distinto; no lo pagan y vuelven a la leña o a la garrafa”, me explicó anteayer un allegado a un intendente de la zona. Pero me agregó que vislumbran días muy complicados.

--Me imagino: se viene el invierno y los meses más duros en cuanto al frío.

--Exacto. Ahora, y más con este miniveranito otoñal que nos está regalando la naturaleza o el Cambio Climático, el consumo de leña y gas envasado es casi nulo. Pero cuando el frío aparezca temen que se produzca un aluvión de pedidos y reclamos de ayuda en Desarrollo Social de cada municipio. Y ahí sí que el problema va a ser grande, porque los presupuestos de los municipios están al límite y casi no hay margen de maniobra para gastos especiales de este tipo.

--Hay que pasar el invierno, diría el ingeniero...

--Sí, pero muchos no saben cómo. Incluso varios de Cambiemos, que por lo bajo reconocen que están muy preocupados. Y no sólo por la situación de muchas familias, sino también de comercios y fábricas. El último viernes trascendió que la cooperativa de trabajo Textiles Pigüé recibió una factura de energía eléctrica de casi 549.125 pesos.

--¿Más de medio millón de pesos? ¿Entendí bien?

--Entendiste como es. Y te sumo otro dato: antes de los tarifazos, pagaban 80 mil. ¿Cómo te parece a vos que pudo haber reaccionado el intendente de Saavedra, Hugo Corvatta, cuando vio esa factura a nombre de una cooperativa de trabajo que, como vos recordarás, logró recuperar con muchísimo esfuerzo las fábricas que pertenecieron a la quebrada Gatic?

--Mejor ni te contesto...

--No, dejá. Pagá y vamos.