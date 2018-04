Tarifazos: las cooperativas, entre la impotencia y la resignación

Juan Ignacio Schwerdt

Agencias de La Nueva.

El drama de los tarifazos se instaló definitivamente en las cooperativas eléctricas de la región. Las quejas de inicio de febrero derivaron en pedidos de asambleas, reuniones de furiosos usuarios autoconvocados y hasta manifestaciones con quema de cubiertas, pero ahora se empieza a vislumbrar una nueva arista del problema: atrasos en los pagos que, de extenderse, llevarán a que muchos vecinos sufran el corte del servicio.

La Confederación de Cooperativas de la República Argentina (Cooperar) emitió días atrás un fuerte comunicado. La entidad madre reclamó una revisión de la política tarifaria para que todos los ciudadanos tengan garantizado el acceso a los servicios básicos, y arrojó un dato preocupante: desde enero de 2016, el precio mayorista de la energía aumentó 977%.

“Las tarifas de los servicios públicos esenciales de modo alguno pueden ser la causa del empobrecimiento de la población, y mucho menos de exclusión”, sostuvo la entidad.

En esas palabras está la voz de más de 600 cooperativas —muchas de ellas, de esta región—, que no sólo siguen viendo crecer en forma exponencial las quejas de vecinos y comerciantes, sino que además están empezando a ver que los usuarios, sus propios vecinos, tienen problemas reales para pagar.

“Los avisos de corte crecieron un 20% —ratificó a La Nueva. el presidente de la Cooperativa Eléctrica de Tres Arroyos, Nicolás Ambrosius—. Afortunadamente, aún no hemos llegado a cortar suministros en forma definitiva porque, cuando llegó el aviso, la gente pagó y se le volvió a brindar el servicio”.

Mencionó, no obstante, que la situación es delicada porque “el tarifazo impactó en Tres Arroyos como en todos lados”.

“El trabajo que se hace en la cooperativa, ante el asombro de los socios que se acercan por facturas mensuales de 1.000 pesos o más, es brindarles contención. El personal tiene bien claro que hay que ayudar, por lo menos, a hacer entender cómo son las cosas. No es fácil, pero se va sobrellevando”, se resignó.

De acuerdo con datos oficiales de la entidad, en la ciudad hay 21 mil usuarios con tarifa residencial. El 42% paga menos de 500 pesos mensuales, pero el 28,5% abona más de $ 1.500.

“Hay más problemas de cobranza que antes, eso es indudable”, coincidió Diego Schmidt, gerente de la Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos y Vivienda de San José, en Coronel Suárez.

En la denominada Área Sur donde opera la entidad —dijo— un consumo promedio de 180 kw/h al mes pasó de 140,30 pesos, en diciembre del 2015, a $ 871,17 en febrero pasado. Es un incremento del 620% que, confió Schmidt, varios manifiestan no poder pagar.

“Tratamos de ser lo más flexibles posible ante estos casos, pero también hay que ser justos con quienes sí abonan el servicio. Así que (a los morosos) los aconsejamos para que consuman menos y elaboramos un plan de pagos”, describió.

Otra alternativa —dijo— es la inclusión de más familias en el sistema de tarifa social. “Los pedidos de inclusión en esta tarifa han aumentado mucho últimamente”, añadió.

Schmidt mencionó también que las facturas incluyen una carga impositiva muy importante.

“En un consumo promedio de 900 pesos mensuales, casi 400 son de impuestos”, sostuvo.

En este contexto —sostuvo—- uno de los sectores más perjudicado por los nuevos cuadros tarifarios es el comercio.

“Ha sido un cambio de ecuación muy grande y no todos pueden trasladar esas cifras a los precios al público. Nos han comentado que en muchos casos la facturación se ha triplicado”, señaló.

Una situación similar describió Sebastián Murray, gerente de la Cooperativa Limitada de Electricidad Rural y Servicios Anexos (Clerysa), en Adolfo Alsina.

“Hay preocupación en el sector. Incluso, cuando nuestros afiliados (en la zona rural) no tienen consumo o tienen muy poco, el cargo fijo que se cobra con los impuestos hace que reciban facturas mínimas de 1.600 pesos de forma bimestral, lo cual a un establecimiento chico lo complica”, enfatizó.

El directivo dijo que los usuarios no ocultan su enojo, pero alertó que las quejas no son la única consecuencia indeseada de esta situación.

“En algunos casos se está atrasando el pago; es decir, se están dando demoras que nunca hemos tenido. La gente está preocupada y nosotros no sabemos bien cómo responder, porque tenemos un cuadro tarifario y no podemos hacer más que cobrar lo que dice”, lamentó.

“Por suerte, aún no hemos llegado a realizar cortes, ya que todavía los usuarios están pagando. Se demoran, pero cumplen. Igualmente, esto no quiere decir que de acá en adelante no empiece a haber incobrabilidad, porque no tienen actividad productiva y no puedan pagar”, añadió.

La Asociación de Comercio e Industria de Monte Hermoso (ACIMH) señaló —en un comunicado— que el sector está viviendo una “situación límite” en materia de tarifas, y pidió a la Federación Económica de Buenos Aires (FEBA) que traslade su reclamo al gobierno nacional y provincial.

Para la entidad, el aumento tarifario ha tenido un duro impacto en los índices de inflación, ya que se ha trasladado a los precios, afectando “seriamente el consumo y la actividad del mercado interno”.

Al referirse a las medidas a tomar, la entidad propuso retrotraer tarifas al 31 de diciembre de 2017, eliminar la carga impositiva de las facturas y, por los próximos dos años, implementar aumentos porcentuales basados en los índices de incremento de la actividad económica.

Entre reuniones y quema de neumáticos

Pese a que no definen el cuadro tarifario, varias de las cooperativas de la región han sufrido manifestaciones y reclamos masivos de afiliados en las últimas semanas. Una de ellas es la Cooperativa Eléctrica de Coronel Pringles, en cuya sede hubo ya dos marchas, la última con quema de neumáticos incluida.

Mirta Boccanera de Guarco, directiva de la entidad, aseguró que hasta el momento “no hay problemas graves con los pagos ni cortes del servicio”, pero reconoció que sí hay atrasos considerables y que, ante esta situación, la cooperativa optó por no presionar a los morosos.

“Recién este mes vamos a comenzar a distribuir avisos (de corte), intimando a las personas que tengan un número considerable de facturas impagas. Dichos avisos, a raíz del aumento de tarifas, los habíamos suspendido”, aclaró.

El ingeniero Luján Tenaglia dijo que también se trabajó para resolver la situación de usuarios que estaban en una categoría incorrecta, o que estaban en condiciones de acceder a la tarifa social.

“No podemos bajar la tarifa, pero las oficinas están abierta con atención permanente al público. Ayudamos en todo lo que podemos”, señaló.

Boccanera y Tenaglia coincidieron en que la mayoría de los usuarios residenciales ha recibido facturas por 1.500 pesos o menos en los últimos tres meses.

“Sabemos que para muchos es difícil de pagar, pero la situación no es como dijeron algunos, que hablaron de valores de 3 mil a 5 mil pesos. Esos son casos muy puntuales”, indicó Tenaglia.

En el caso de los usuarios comerciales -que son casi 700-, la situación es distinta.

“En el 75% u 80% de estos casos, los valores de facturación en los últimos tres meses arrojan un promedio de 5.000 a 6.000 pesos”, detallaron los directivos.

En Tornquist, un grupo de comerciantes se autoconvocó días atrás para analizar un posible reclamo en conjunto. Durante el encuentro algunos de ellos exhibieron facturas por 20 mil a 25 mil pesos.

"Hay comercios que no van a aguantar. Hay gente que se está quedando sin trabajo y otros que pensamos que van a tener que cerrar. Nos tenemos que unir para hacer escuchar el reclamo de la mano de la Cámara de Comercio y de los políticos de turno", señaló en el encuentro el empresario Rodolfo Moldú.

Dijo, además, que hoy los comercios están “haciendo magia” para mantener a sus empleados y no bajar la persiana.

De la reunión tomaron parte referentes de la Cooperativa Eléctrica Limitada de Tornquist (CELT), quienes también se mostraron preocupados.

"Estos aumentos han generado diferentes inconvenientes en algunas cooperativas, como la de disminuir la cobrabilidad de las facturas de luz", reconoció Alberto Rubio, síndico titular de la entidad.

Quieren pagar lo mismo que los porteños

El bloque de concejales de Cambiemos en Coronel Dorrego presentó, esta semana, un proyecto para pedir al gobierno que defina un cuadro tarifario de energía y gas equitativo para todo el país.

“Los usuarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Conurbano pagan menores tarifas por similares servicios, por lo cual se solicita una revisión exhaustiva de los rubros liquidados y se evalúe su bonificación”, solicitaron.

También propusieron una reducción de la alícuota del IVA sobre las tarifas de los servicios públicos, en especial de energía eléctrica y gas, y se facilite el acceso de los usuarios que corresponda a la tarifa social.

Si bien reconocieron que el sector energético fue “fuertemente subsidiado hasta diciembre de 2015, en desmedro de la calidad y cantidad de energía para todo el país”, alertaron que poner fin a ese proceso debe hacerse “en un marco de razonabilidad y proporcionalidad entre el fin y el medio”.

“Sin cuestionar la necesidad de ordenar el sector en vistas de un mejor futuro, entendemos que, además de la gradualidad ya adoptada por el gobierno, es preciso ahondar en ella y encontrar o mejorar las alternativas para que, sin perder el rumbo, se mitiguen sus efectos en la comunidad”, destacaron.

Petitorios para Vidal y Macri

* Autoconvocados: El presidente de la Cooperativa de Servicios y Obras Públicas de Puan, Guillermo García, se entrevistó días atrás con comerciantes autoconvocados para explicar el nuevo cuadro tarifario. “La tarifa ha aumentado muchísimo y se incorporaron dos impuestos que se habían sacado, lo que hizo que se encarezca la energía en un 15,5% más, pero la cooperativa no tiene nada que ver”, les aclaró.

Reunión de vecinos en la localidad de Puan.

* Petitorio: La única alternativa que ofreció a los comerciantes puanenses es que firmen un petitorio y lo envíen al Ejecutivo y al Concejo Deliberante, a fin de que sea elevado a la Provincia y la Nación.

* Asamblea: En Pigüé, la Cooperativa Eléctrica está organizando una asamblea extraordinaria para estos días, a fin de explicar los incrementos tarifarios. La reunión fue pedida por unos 1.100 vecinos, quienes le expresaron al presidente de la CELP, Félix Bedacarratx, que sienten “incertidumbre”.

* Que no corten: “Requerimos, además, se prohíban los cortes de servicio hasta obtener una respuesta satisfactoria de parte de la CELP”, le exigieron a Bedacarratx.

* Plan de pagos: José María Bengochea, gerente de la Cooperativa Eléctrica de Bahía San Blas, reconoció que ha habido reclamos por los tarifazos, pero aclaró que en el caso de la entidad la situación “no es tan grave”. También confió que, ante el caso puntual de quienes no pueden pagar, la entidad organiza planes de pago especiales.

* Inquietudes: Marcelo Cabarcos, gerente de administración de la Cooperativa Eléctrica de Coronel Dorrego, dijo a La Nueva. que, más allá de algunos reclamos, los índices de cobrabilidad de facturas no se han visto alterados en las últimas semanas. "Indudablemente los aumentos tarifarios no despiertan simpatías, pero no hemos recibido inquietudes en forma masiva. De cualquier forma, siempre se mantiene una relación con el asociado que nos permite atender situaciones especiales", sostuvo el directivo.

* Proyectos: En varios distritos de la provincia se han presentado proyectos para pedir la declaración de emergencia tarifaria. “Es oportuno realizar esta acción, que también se está concretando en varios lugares del interior bonaerense”, dijo a La Nueva. un referente de la bancada justicialista en Coronel Dorrego, tras elevar una iniciativa que va en este sentido.