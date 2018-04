Punta Alta tiene una depuradora para dos décadas más

Claudio Falzoni

cfalzoni@lanueva.com

La planta depuradora de líquidos cloacales en la ciudad puede durar dos décadas más.

Su depuración luego se puede duplicar cambiando la piedra de los percoladores.

El dato surgió en la recorrida que organizó ABSA en la planta ubicada en Ciudad Atlántida.

Fue encabezada por el gerente regional de la firma, ingeniero Gustavo Bentivegna, y el ingeniero Luciano Luna, jefe de la planta depuradora de Punta Alta.

Los voceros de la firma bonaerense anunciaron que en el marco de la apertura con la comunidad se realizarán visitas guiadas al lugar para los servicios educativos: acudirán, entre otros, los estudiantes de la Escuela de Educación Técnica Nº 1 y del ex Colegio Nacional.

En el encuentro se manifestó que es muy bajo el caudal de residuos domiciliarios de toda la ciudad de Punta Alta que recibe la planta biológica, donde se realizó una inversión cercana a los 38 millones de pesos.

"Tenemos picos a las 14 y en la cena que rondan entre los 400 y 500 metros cúbicos. Ello nos ocasiona diferentes trabajos adicionales: recircular todo el líquido que ya llevamos depurando. Es preferible trabajar con la mitad de la planta y mantener los microorganismos activos".

Se puntualizó que la comunidad tiene que estar tranquila.

"La obra se empezó en el 2016 y se terminó. No tenemos nada que ocultar. En menos de cuatro meses de bombeo, estamos depurando el 65% de la carga orgánica que está ingresando. Es un dato muy alentador y que surgió de nuestro laboratorio. La idea es sacar el 100% si el líquido no viene contaminado con hidrocarburos, combustible y aceite dado que la planta está preparada para depurar los líquidos domiciliarios".

ABSA le recomendó a los vecinos que separen los conductos cloacales de los pluviales, no tiren determinados sólidos ni hidrocarburos.

"Tendríamos alguna conexión que está volcando líquido indebido. El municipio nos dio todo su apoyo y trabajamos para detectar de donde viene. Además, pueden existir filtraciones de las cámaras, napas y pozos de algunos locales y que nos llegan acá".

"Estamos recibiendo los camiones atmosféricos del municipio. Le damos el tratamiento a los barros. El líquido que hidrata a esos barros ingresa a la planta para su depuración",

Se trabaja de lunes a lunes y por turno hay dos operadores, amén del jefe y el capataz.

La operación es continua durante las 24 horas`porque hay que realizar las tareas de control y de limpieza.

"A medida que se va operando se generan nuevos trabajos para evitar olores indeseables. Estos son propios de la actividad que se genera. No hay olores nauseabundos ni moscas. El cerco forestal recién se plantó en el 2016. A los microorganismos dentro del percolador tampoco los podemos acelerar".