“Me sacaron la inocencia”, aseguró una chica abusada por su cuñado

Entre los 4 y 15 años una chica soportó abusos por parte del esposo de su hermana.

Cuando pudo contar los padecimientos a su madre, esta no la auxilió y en cambio le dijo que "era un secreto que tenían que llevar a la tumba".

La adolescente padeció la situación y hasta intentó quitarse la vida, entre otras cuestiones que le tocó atravesar.

Finalmente, una de sus hermanas conoció la historia y no dudó en hacer la denuncia.

Recientemente, la jueza del Tribunal en lo Criminal Nº 3, Daniela Fabiana Castaño, condenó al imputado -no se lo identifica para preservar a la víctima- a la pena de 7 años de prisión por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante.

Durante el juicio la chica relató los sometimientos ocurridos en Punta Alta.

Mencionó que sucedieron en la casa del procesado, en su vivienda y hasta en una pileta de natación.

En uno de los episodios también habría sido manoseada una amiga que estaba con ella, aunque en ese caso la fiscal Marina Lara no acusó porque el hecho se encuentra prescripto.

La joven señaló que como consecuencia de todo esto sufrió anorexia nerviosa y llegó a pesar 40 kilos.

Describió que tenía problemas para dormir y sufre pesadillas, ya que sueña con lo que le pasó.

"Me sacaron la inocencia", no dudó en señalar en su declaración.

La mujer del acusado -hermana de la víctima- creyó en un principio el relato de la adolescente, aunque luego de hablar con el que por entonces era su marido (dijo que se separó por "la presión social") modificó su postura.

Incluso, deslizó que la menor habría denunciado al individuo por celos.

Para la jueza "cada uno de los testigos fue objetivizando" el relato de la damnificada.

Entre ellos se encuentra el testimonio de su amiga, de la hermana que hizo la presentación legal y del novio, quien dijo que al enterarse de la situación habló con su suegra y no obtuvo respuesta.

Una psicóloga que atendió a la adolescente describió que al relatar los sucesos "había correspondencia emocional, estaba devastada, ensimismada y con gran daño psíquico".

Mencionó también que padecía pesadillas y experimentaba temor a andar sola y relacionarse con hombres.

Castaño explicó que si bien ninguna de estas personas observó los abusos, "sí colocaron a los protagonistas" en las circunstancias relatadas.

"Es por todo lo expuesto que entiendo que la prueba recabada resulta palmaria y permite acreditar sin esfuerzo los hechos imputados", señaló finalmente la magistrada en su fallo.