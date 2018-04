William Lucero: "En mi casa no había plata para comprar el pan"

Por Kevin Di Donato / Especial para La Nueva.

“En mi casa no había plata para comprar el pan, pero mi mamá (Fabiana) se levantaba a las 5 de la mañana para ponerse a amasar. Hacía pan casero o tortas fritas, nos esperaba a nosotros, desayunábamos e íbamos a la escuela. No es fácil criar sola a 8 hijos varones; faltaron platos de comida y muchas cosas más”.

William Lucero, actualmente jugando en la Primera división de San Francisco, en la Liga del Sur, vivió una infancia dura: hambre, frío, una quemadura en su rostro y la ausencia de su padre, entre otras cosas.

“Nací acá, en Bahía y tengo 7 hermanos (3 mayores y 4 más chicos). Mis viejos están separados desde que tengo 12 años. Fue una infancia difícil, pero mi mamá, sin ayuda de nadie, hizo el esfuerzo para mantenernos bien, y se lo agradeceré de por vida”, contó el lateralista derecho del "Celeste".

Desde hace casi 7 años, tras el nacimiento de su primer hijo, este férreo defensor de 25 años, trabaja en la recolección de residuos en nuestra ciudad. Ahora lo hace en el turno mañana --de 6 a 12--.

“Cuando iba a ser padre trabajé un año de albañil y, a los 18 (casi 19) entré a trabajar en la recolección de residuos. Ahí siempre estuve corriendo detrás del camión. Tengo marcas en los brazos, cicatrices, me he cortado las manos, me han corrido perros...”, relata con estupor.

