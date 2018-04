Vidal lamentó la inseguridad: "Soy responsable de lo que pasa en la Provincia y me hago cargo"

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, lamentó los hechos de inseguridad que ocurren en el distrito y reconoció que ella es "la responsable de todo lo que pasa en la Provincia".

La mandataria se refirió a este tema tras la polémica por el asesinato del colectivero de la línea 620 Leonardo Alcaraz, acribillado por 2 pasajeros luego de una discusión.

"Yo no me corro de los problemas, me hago cargo, soy responsable de la seguridad y me hago cargo de todo lo que pasa en la Provincia, para eso me votaron...", señaló Vidal.

Al participar del programa La Noche de Mirtha Legrand, que se emite por Canal 13, la gobernadora contó que todavía mantiene el contacto "con familiares que perdieron a alguien hace 2".

Además, consideró que "estamos en el camino correcto, porque acá el arreglo, la transa y la negociación con la mafia siempre se paga caro...".

"Yo me hago responsable de lo que pasa todos los días en la Provincia, para eso me votaron, yo no me corro de los problemas, por eso sigo cada caso y sigo todo lo que pasa, yo peleó con la mafia que está dentro de la Policía, así como se han ido algunos jueces y fiscales corruptos", destacó.

Luego del crimen de Alcaraz, Vidal fue duramente criticada por Verónica Magario, intendenta de la Matanza, partido bonaerense en el que ocurrió el homicidio.

"Que la gobernadora nos traspase a los intendentes la policía como el presidente hizo con la Capital Federal, nosotros vamos a saber cuidar a nuestros vecinos", reclamó la jefa comunal.

Durante un acto que realizó junto a un grupo de colectiveros, Magario recordó que "la seguridad es responsabilidad por ley y constitución de cada provincia".

"Hace 2 años nos sacaron 1.000 efectivos de Gendarmería Nacional y nos dejaron solamente 140 gendarmes, que no alcanzan para nada", cuestionó la dirigente peronista en aquella ocasión. (NA)