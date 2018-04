"Lo quería herir en ese lugar y lo herí", dijo la mujer que mutiló los genitales de su expareja

Brenda Barattini, la mujer cordobesa que fue detenida tras cortarle los genitales a una expareja, reveló en las últimas horas que tomó esa decisión por una venganza.

"Lo herí. Lo quería herir en ese lugar y lo herí. Como a mí me hirieron, yo herí. Elegí lastimarlo en esas partes porque a mí me lastimaron con eso. Era su ego", explicó Barattini, de 26 años, en una entrevista desde la cárcel con el diario La Voz del Interior.

La arquitecta había señalado desde noviembre del año pasado, cuando se produjo el hecho, que se defendió de un intento de violación, supuestamente, que quería cometer Sergio, de 40 años.

Sin embargo, esta confesión rechaza esa primera hipótesis que manejaba su defensa y explicó que tomó esa determinación por venganza tras la supuesta divulgación de un video íntimo.

"Fue un daño muy grave el que me hizo. Creo que si este video sale a la luz, esta persona para la Justicia va presa. No han encontrado el video, no sé qué pasó. Él ha reconocido que había un video y que lo pasó. Es más, la persona a la que se lo pasó, oh casualidad, es su mejor amigo, tecladista de la banda, su abogado. No me sorprende", señaló.

La joven que mutiló los genitales de un hombre publicó una carta y reconoció su error

Además, añadió: "A mí también me han hecho un daño. Han dañado mi proyecto de vida, mis sueños. Han dañado toda mi vida".

Barattini aseguró que tenía planificado cortarle los genitales a su expareja desde antes de encontrarse a finales de noviembre en su departamento de la calle Chacabuco al 500, en la capital cordobesa.

"Usé la tijera. Googleé en internet. Yo sabía que no podía hacerle ningún daño, más que darle un susto", precisó.

Barattini explicó que preparó la tijera en un lugar específico de la habitación y que su intención desde un principio era provocarle cortes en el pene.

"Le corté el miembro, el pene, no los testículos. Le corté el pene. Completo no fue, lo herí. Lo herí, no hubo ni amputación. Esta persona camina, no usa bastón", remarcó.

Barattini se encuentra desde el año pasado detenida en la cárcel de mujeres de la penitenciaría de Bouwer, donde aclaró que ese hecho "no lo haría de vuelta", pero detalló que sólo alguien que haya sufrido la misma violencia que ella podría entender su reacción, en referencia a esa supuesta divulgación de un video íntimo. (NA)