La risa de Bautista, un nene bahiense que hace equinoterapia y llegó a Tinelli

Marcelo Tinelli publicó en las últimas horas un video de un nene bahiense con parálisis cerebral riendo por las caricias de un caballo durante una sesión de equinoterapia y las imágenes se viralizaron en las redes.

"Hasta las lágrimas emociona esa sonrisa", escribió el conductor junto al video en que se ve a Bautista Yesari, de 6 años, rodeado de ayudantes y de "Pampa", uno de los caballos del lugar.

Según contó su mamá a La Nueva., Bautista es un nene muy estimulado y feliz.

"No me victimizo ni me cuestiono la vida. Esto es natural para mí. No imagino la vida de otro modo", dijo Roxana, su madre, quien se considera feliz si su hijo lo es.

El video publicado por Tinelli tuvo más de 150 mil reproducciones, 3 mil compartidos y 10 mil reacciones en poco más de un día.