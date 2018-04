Financiamiento pyme: hay vida más allá del crédito bancario

Francisco Rinaldi

frinaldi@lanueva.com

Para las pymes, el crédito bancario parece ser el único refugio para poder emprender proyectos. Sin embargo, el mercado de capitales ofrece una amplia gama de alternativas para acceder al financiamiento. Incluso, algunas tienen mayor flexibilidad que el préstamo convencional, al tiempo que su utilización equivale a un salto de calidad para una pyme.

Para conocerlas, dialogamos con la presidente de Bahía Blanca Sociedad de Bolsa S.A., la contadora Norma Gentile. Los tramos salientes, a continuación.

--¿Cómo puede financiarse una pyme con Cheques de Pago Diferidos?

--El sistema de descuento de Cheques de Pago Diferido (CPD) en el mercado de capitales permite a quien tiene cheques a cobrar en una fecha futuro, hasta un plazo máximo de 360 días, adelantar su cobro negociándolos en un Mercado de Valores autorizado.

“Concretamente, la pyme puede vender en el mercado, con el aval de una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR), aquellos cheques a plazo que recibe de sus clientes”.

“Las SGR autorizadas podrán depositar los CPD en la Caja de Valores (Agente de depósito Colectivo de valores negociables) para su posterior cotización. Se garantiza el pago mediante el aval, siendo los beneficiarios sus socios partícipes” .

“Entre las ventajas de esta operatoria están que se trata de un instrumento conocido y utilizado por las pymes, y que es un mecanismo ágil y sencillo para aproximarse al mercado de capitales”.

“La emisión de CPD durante el año 2017 alcanzó los 71 millones de dólares, siendo el 99% CPD avalados. La tasa promedio para el financiamiento de las pymes emisoras de CPD se situó en 29,4% anual”.

--¿Y qué son las SGR?

--Son empresas que proveen distintos tipos de garantías a las pymes y que tienen su origen en la ley Pyme 24.467 de 1995 y la actual 25.300. Una SGR, mediante la emisión de avales, en nombre de las pymes asociadas y a favor de terceros, permite que puedan obtener financiamiento proveniente de los mercados de capitales y financiero en mejores condiciones, ya que garantizan el pago de los instrumentos negociados.”.

“Como le respondí anteriormente, una SGR sólo puede emitir avales a sus pymes asociadas (es decir, estas son sus socios partícipes), las que deben encontrarse al día en sus obligaciones impositivas y previsionales, siendo su objetivo central garantizarles operaciones de crédito, sean de índole financiera, comercial o técnica”.

--La Comisión Nacional de Valores lanzó en junio del año pasado una Obligación Negociable Garantizada (ON) para las pymes ¿en qué consiste este instrumento?

--Son bonos privados que representan valores de deuda de la sociedad y que pueden emitir las pymes con menores requisitos que los exigidos para las grandes empresas. Entre el emisor de la Obligación Negociable (ON) y el inversor existe una relación que no se diferencia de la de un préstamo.

“Las ON pueden ser colocadas entre el público inversor mediante su cotización y negociación en el mercado de capitales. El objetivo de las entidades emisoras es conseguir fondos para realizar inversiones o refinanciar deudas. De hecho, muchas empresas recurren a los bonos para ampliar su capital, mejorar su tecnología o implementar proyectos de investigación”.

“Las emisiones de este tipo de ON tienen un tope máximo de 100 millones de pesos y el trámite se puede hacer a través de la web de la CNV”.

“La colocación se efectúa a través de los Agentes de Negociación, Liquidación y Compensación autorizados por la CNV para operar en los Mercados habilitados. Se debe presentar un prospecto de Emisión, el certificado de Emisión global y el certificado de Garantía Publicación en el Boletín Oficial”.

--Otro instrumento joven es el pagaré bursátil, de uso exclusivo para las pymes....

--Si. Se trata de un valor de deuda, que puede ser negociado, en los mercados autorizados, en forma exclusiva por las pymes.

“Guarda gran similitud con los CPD, pero la diferencia radica en el plazo, que es más extenso, ya que va desde los 180 días a los 3 años. También cuentan con el aval de una SGR”.

“Los pagarés bursátiles se pueden negociar de forma individual o bien agrupados en lotes de pagarés. Puede estar nominado en pesos o en moneda extranjera con un monto mínimo de $100.000 o valor equivalente. El 90 % de los pagarés negociados fueron en dólares y se anotaron tasas en moneda dura del 4,5% a 9% anual”.

“Este instrumento se posiciona en un tramo de mayor plazo que los CPD, pero las emisiones son de menor monto que las ON y los Fideicomisos Financieros (FF), permitiendo una rápida financiación de las operaciones”.

--Precisamente, un instrumento más conocido, y del que algunas pymes bahienses ya han hecho uso, es el Fideicomiso Financiero ¿podría explicar de qué se trata?

“Es una herramienta financiera mediante la cual las empresas, en forma individual o conjunta, pueden obtener fondos separando determinados activos (reales o financieros) de su patrimonio y cediéndolos a un administrador en propiedad fiduciaria”.

“El administrador interviene para que los activos cedidos -por ejemplo, una determinada cantidad de créditos por cobrar en poder de una pyme- sean transformados en activos financieros líquidos -dinero en efectivo-. Los activos cedidos se convierten en títulos valores (títulos fiduciarios), que se puedan negociar en el mercado bursátil”.

“Vale aclarar que los activos cedidos se separan del patrimonio de la empresa y pasan a ser propiedad fiduciaria del Fideicomiso”.

“De esta manera, esos bienes son separados del riesgo comercial de la pyme, lo que le permite acceder a mejores calificaciones de riesgo”.

“En tanto, los títulos valores emitidos (títulos de deuda o certificados de participación), cuentan con los activos cedidos como garantía del repago de los mismos, a través del flujo de fondos generado por estos últimos. Retomando el ejemplo, si una pyme cede al Fideicomiso una cantidad de cuentas por cobrar, a medida que los deudores van cancelando sus créditos, se generan fondos que se utilizan para pagar los valores emitidos a quienes los compran en el mercado, es decir, a los inversores”.

“Las partes que intervienen en esta estructura son: el fiduciante (sería una pyme) que debe transferir activos, derechos y/o flujos de fondos futuros, cuya titularidad les corresponda, a favor de un fiduciario financiero -la otra parte esencial-, quien administrará dichos bienes a favor de los “beneficiarios” o adquirentes de los títulos fiduciarios emitidos en el marco del Fideicomiso Financiero, que no son otros que los inversores que los poseen”.

“Es muy importante aclarar que el fiduciario debe ser una entidad financiera o sociedad autorizada por la CNV, registrado en dicho organismo como fiduciario financiero”.

“Además, los valores negociables emitidos por el Fideicomiso Financiero podrán ser Valores Representativos de Deuda (VRD) fiduciaria (de renta fija, similares a un bono) o Certificados de Participación (CP) (de renta variable), según representen deuda o de una participación en el patrimonio del fideicomiso, respectivamente. Pueden existir distintos tipos o series de VRD como de CP, con distinta preferencia de cobro y condiciones para los inversores”.

“En general, y para finalizar, podemos concluir que hoy en el Mercado de capitales existen variedad de productos según el tipo de pyme que le permiten un crecimiento sostenido y potencial aún mayor, además de contar con distintos canales de asistencia como son: la oficina pyme del ministerio de la Producción, las Sociedades de Garantía Recíprocas, los Mercados , las Bolsas de Comercio, los Agentes de Liquidación y compensación y obtener un mejor financiamiento acompañando la normalización de la economía a través de la formalización".