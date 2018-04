por Mario Minervino

Hace 88 años, en abril de 1930, fue inaugurado el Policlínico (hoy Hospital Penna), obra clave para la salud en los habitantes de la ciudad y la región.

Proyectado y financiado por el gobierno provincial, los trabajos comenzaron en el año 1926, a cargo de Francisco Marseillán.

El Policlínico se ubicó en un terreno de 15 hectáreas cedido por el vecino Luis Godio. Los trabajos -que ocuparon un promedio de 400 operarios- mantuvieron un buen ritmo y, en 1928, la parte edilicia estaba terminada.

Fue en ese año que las instalaciones -carentes todavía de equipamiento hospitalario- tuvieron un primer uso, sirviendo como sede para la Exposición Industrial y Concurso de Productos de Granja, Cereales y Lino, organizada en adhesión al centenario de Bahía Blanca. Un arco monumental con 1.400 lámparas con la leyenda “Exposición” señalaba el ingreso al lugar.

Superada esta particular instancia, se llegó a una “inauguración oficial”, en abril de 1930.

Con la singularidad de que el presupuesto provincial no había favorecido al establecimiento y el acto no incluía su “habilitación”; vale decir que no abrió sus puertas al vecindario.

Sin embargo, la ceremonia fue auspiciosa, con la presencia de autoridades provinciales, locales y una nutrida concurrencia favorecida por el tranvía eléctrico que reforzó la frecuencia del “rumbo” a Villa Harding Green que pasaba frente al hospital.

Para la habilitación efectiva, hubo que esperar otros dos años.

Recién en junio de 1932 se abrieron los primeros tres pabellones (infecciosos, tuberculosis y maternidad), con un cuerpo de tres médicos (incluido el director), una partera, nueve enfermeros y seis aspirantes.

Pese a esa modestia, el Policlínico fue clave para la ciudad y la zona.