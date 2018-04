"Que rece y Dios lo perdone, porque nosotros no", dijo la madre que denunció por abuso a un entrenador pampeano

“La noticia de la detención lo alegró ya que, al igual que nosotros, lo esperó durante un año. Él le juró que lo iba a denunciar. Alivia saber que no va a seguir lastimando a nadie”.

Con sensaciones encontradas, pero satisfecha con los pasos que se vienen dando en la causa, Julieta, madre de un chico de 13 años que formaba parte de las divisiones menores del club Mc Allister, de Santa Rosa, y habría sido abusado por su entrenador Héctor Kruber (67) durante un mundialito desarrollado en febrero del año pasado en Médanos, brindó detalles de lo ocurrido.

Ella, junto a su marido, fueron los únicos padres que realizaron la denuncia contra el técnico, pese a que, según indicó, habrían sido siete los niños sometidos.

“Es una situación bastante fea y dolorosa. Este año que pasó fue horrible y ver que nada se moviera era muy feo”, contó a “La Nueva.”

Julieta detalló que “inicialmente fue una situación fea sentirse solo, al momento de tomar una decisión tan importante y sabiendo que habían otros casos”.

“Muchas veces es como reza el dicho: 'mejor estar solos que mal acompañados'. Pudimos superarlo y acá estamos. Del club nunca tuvimos alguna llamada ni ofrecimiento de acompañamiento, ni ayuda una vez consumada la denuncia”, criticó.

La mujer afirmó que desconocía versiones que circulaban respecto del acusado.

“Creo que mi marido y yo éramos los únicos que no estábamos al tanto de eso, porque mi hijo solamente llevaba 3 o 4 meses asistiendo a ese club. Después de que se hizo público, no enteramos que esto lo venía haciendo desde hace tiempo”.

“Esto no se lo deseo a nadie, y por eso es que me dije que si nadie se había animado a denunciarlo debía ser la primera, para que nunca más le pase a otro chico”, añadió.

Agregó que “tomar esta decisión fue muy fuerte, pero se charló mucho con él -–por su hijo-- y es lo que quería. En un momento cuando él se defiende de este tipo, le juró que lo iba a denunciar, por eso es que había que esperar y hacerlo”.

“En el caso de mi hijo, nunca tuvo vergüenza de contar lo que le había pasado y más después de trabajarlo durante más de un año con su psicóloga. Ahora puede hablar del tema y contar, tiene bien en claro que en una situación así la culpa no es de los niños sino de esa persona adulta que está enferma. Gracias a Dios hoy mi hijo está bien y de a poco lo fue superando”, contó.

“¿Qué le diría a este tipo? Que rece y Dios lo perdone, porque nosotros no”, expresó.

Además, mencionó casos similares al de su hijo.

“En una reunión que tuvimos, hubo otros padres que contaron lo que les pasó. Todos con situaciones parecidas e incluso hay uno o dos nenes que la pasaron aún más feo”, dijo.

“Tuvieron la suerte de que esto solamente ocurriera durante dos fines de semana. En diciembre habían terminado el año en su categoría con otro entrenador y en enero habían comenzado con este tipo. En ese tiempo no había surgido nada, solo ocurrió cuando estuvieron con él en el hotel en Médanos”, finalizó.

Analizan iniciar acciones legales contra el club

Presentación. Julieta describió que en los próximos días determinarán si inician acciones legales contra el club. “Se charlará bien con nuestro abogado (el bahiense Leandro Aparicio) y veremos cómo va progresando la causa", señaló la mujer.

Mensaje. "Sabemos que hay un responsable y es el club, que tuvo a este hombre años atrás, lo echó por la misma razón y luego lo volvió a tomar. El propio presidente contó esto. No nos importa quien caiga, espero que la Justicia tome cartas en el asunto y confío en que esto va a terminar como cada uno se lo merece”, sostuvo.

Investigación. La orden de detención contra Kruber fue dictada por la jueza de Garantías Nº 4, Marisa Promé, ante un pedido de la fiscal de delitos sexuales de Bahía Blanca, Marina Lara, a cargo de la causa. El entrenador fue trasladado a nuestra ciudad días atrás y se negó a declarar. Se encuentra detenido en Carmen de Patagones.