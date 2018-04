Adassus: “Me parece que el gol lo hice de un rebote”

Por Javier Oscar Schwab / jschwab@lanueva.com

Se acuerda de casi todo, tiene una memoria prodigiosa con sus 70 años a cuestas. Pero hay un detalle que sale de contexto para un hecho curioso de los tantos que figuran en la historia de la Liga el Sur.

"¿El gol a Tiro Federal en el '76? Me parece que lo hice de un rebote; no puedo recordarlo bien. Era un córner, la pelota quedó boyando y aparecí yo para pegarle. Eso sí, no se si entró arriba, abajo, contra un palo (risas)...".

Carlos Adassus tiene mucho para contar de aquella época, donde las canchas eran, en su mayoría, de tierra, no había ropa para entrenar y se practicaba 3 días a las semana: martes, miércoles y jueves.

Pero en ese 1976, cuando recién llevaba dos años alternando entre Reserva y Primera, y 6 como veterinario recibido de la Universidad Nacional de La Plata, su nombre quedó grabado a fuego por un gol (el único anotado en 10 años de trayectoria) que se recuerda todos los años cuando el Tifón visita el Pirrone.

--¿Sabía usted que desde ese gol suyo, con triunfo incluido, pasaron 42 años y Pacífico sigue sin ganar en el Pirrone?

--Nooo... Me contaban de ese dato, pero jamás pensé que podía ser cierto. Recuerdo bien que en ese partido festejamos mucho en el vestuario, porque jugar en Tiro era difícil.

"Para nosotros -cuenta-, esa cancha, siempre estaba atravesada...".

--¿Recuerda cómo formó el equipo ese día?

--El arquero era Pagura; en la defensa el 4 era yo, luego Jorge Seitz, José María "Toro" Angelini y José García. En el medio estaban Fito Delorte, Jorge Aguiar, "Pancho" Soria; Castro, Aguirre y Pedro Soria.

"En ese equipo alternaban Raúl y el Pirulo Delorte, y Celso Loly ("Chechugo").

--¿Y el DT?

--Carlos Tejeda, quien jugaba de defensor pero se retiró ese año y nos dirigió.

--¿Cómo fue esa campaña?

--Muy buena. Jugábamos a cancha llena, la gente nos acompañaba mucho de visitante, ya que por entonces no había problema. Hoy no se puede ir afuera porque no hay público visitante. Yo era de acompañar mucho cuando jugaba mi hijo (Luciano), pero ahora estoy retirado.

--¿Había rivalidad?

--Si. Equipos muy parejos y buenos. Con Libertad, en cancha de ellos, ese año jugamos un partido tremendo porque los dos íbamos primeros. Pero también estaba Huracán, Bella Vista y Sansinena, donde daba gusto ir a jugar porque tenía gramilla y era parejita.

--Ustedes tenían refuerzos. ¿Cómo se preparaban?

--Pancho Soria, García, Pagura y Aguiar, entre otros, eran de afuera. Los martes y miércoles corríamos y hacíamos gimnasia; los jueves apenas un poco de fútbol con el par de foquitos que había en la cancha.

"Utilizábamos un pedacito para el picado, pero en los partidos nuestra cancha era la más grande de la Liga. Los hacíamos correr a todos (risas).

--¿Había tribuna y túnel?

--Eso ya estaba. Entrar por el túnel era hermoso, la gente nos hacía sentir importantes.

--¿Y las camisetas?

--Cómo cuidábamos la pilcha. Había un juego y para entrenar algunas casacas viejas. La camiseta se usaba y se la entregábamos al canchero, que hacía de todo. Hasta masajista era, jajaja.

"Si se perdía una pelota era un drama. Pese a todo la pasábamos bárbaro, nos divertíamos; había camaradería".

--¿Tiene contacto con alguno de sus ex compañeros?

--No. Lo tenía hasta 2004 con Jorge Aguiar, porque él trabajaba en un frigorífico de Cabildo y yo asistía como veterinario. Todos emigraron, perdí contacto. Me dijeron que el "Toro" Angelini está en el sur. ¡Qué lindo sería reencontrarnos!

--¿No se jubiló?

--Sí. Pero sigo ejerciendo con mi matrícula. Disfruto de todo lo que hago.

Presidente del club, delegado municipal y abuelo de 2 nietas

La familia: "Fui presidente de Pacífico (1990/93) y delegado municipal (2007/11). Tengo 2 nietas: Ariana -16 años- y Zoe –7-, hijas de Luciano, y mi hija Solana, además de Costanza, quien ya falleció. Mi compañera desde el '71 es María Cristina".

42

Los años que lleva sin poder ganar en el Onofre Pirrone Pacífico de Cabildo. La última victoria del Tifón fue el 30 de mayo de 1976 (1-0) con un tanto de Carlos Adassus. Desde entonces jugaron 20 partidos con 14 triunfos de Tiro y 6 empates.