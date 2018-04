"Pablo": estrena la primera serie infantil sobre autismo

“Pablo”, serie infantil que combina escenas con personajes de carne y hueso con imágenes animadas sobre un niño autista de 5 años que recurre al arte para expresarse y enfrentar el mundo a su manera, estrenará el lunes a las 13 por la pantalla de Nat Geo Kids con la particularidad de que las voces de todos los personajes animados fueron dobladas por chicos latinoamericanos con trastorno del espectro autista (TEA).

La serie, que podrá verse de lunes a viernes, fue creada en el Reino Unido y sus guiones fueron elaborados con la colaboración de personas dentro del espectro que pudieron brindar su enfoque particular sobre los desafíos cotidianos y la manera en que interactúan con el mundo.

Con su aporte, “Pablo” es un contenido que persigue el propósito tanto de concientizar como promover la diversidad, la integración y la conversación sobre el TEA, que de acuerdo con la Fundación Brincar por un Autismo Feliz afecta en la Argentina a más de 440.000 personas.

La serie sigue los pasos de un pequeño de 5 años, muy inteligente y creativo, cuyos dibujos cobran vida en el “Mundo del Arte”, una inventiva de su imaginación que le permite transformar los desafíos cotidianos en aventuras fantásticas para encarar el mundo real con seguridad.

Cada episodio es un nuevo desafío donde Pablo enfrenta una situación diferente que le provoca ansiedad, como la incomodidad que le provoca la textura de una vestimenta, el estímulo de determinados sonidos o un sombrero con plumas de su madre.

Con sus crayones mágicos crea un mundo interno animado donde, con la ayuda de amigos como un dinosaurio, una jirafa o una llama, que también tienen autismo, y busca superar cada adversidad con creatividad e ingenio.

Para representar con autenticidad a los personajes, los responsables de Nat Geo Kids resolvieron que cada una de las voces sea interpretada por diez chicos latinoamericanos con trastorno del espectro autista.

Quien prestó su voz para interpretar a Pablo fue Federico García Villegas, un chico de 9 años con síndrome de Asperger oriundo de Cali, Colombia, con una fundación que lleva su nombre y el lema “Soy diferente, soy como tú”.

Nat Geo Kids lo convocó sin dudarlo luego de que su madre, Andrea Villegas, difundiera en redes sociales un video que se viralizó en el que el propio Federico contaba cómo ve el mundo y cómo percibe la exclusión y el bullying en la escuela porque sus compañeritos no comprenden su trastorno.

Télam conversó con Andrea sobre cómo fue para Federico unirse al proyecto, cuáles son los desafíos cotidianos con los que lidian tanto los chicos con TEA como sus familiares y cuáles son los principales prejuicios que la sociedad tiene acerca del autismo.

Télam: ¿Cómo tomaron la propuesta para participar de “Pablo”?

Andrea Villegas: Decidimos aceptar la propuesta de participar en el programa porque creíamos que era la posibilidad de empezar a mostrar lo que las personas con autismo son capaces de hacer. Mucha gente tiene claro lo que no pueden hacer, sus dificultades, pero ahora queremos mostrar qué es lo que sí son capaces de hacer. También puede ayudar a darle impulso a otros padres que por desconocimiento están cortando el potencial de sus hijos. Como dice Federico, “empezar a crear una nueva generación de personas con una mentalidad de inclusión”.

T: ¿Fue difícil acoplar a Federico a las grabaciones?

AV: La verdad que no sabía cómo iba a reaccionar, tenía un poco de temor al principio porque era una experiencia nueva y no sabía si iba aguantar. Eran jornadas un poco largas, pero él se comprometió tanto con el proyecto que se le pasaba el tiempo y casi que había que sacarlo del estudio. Estaba feliz, lo ha disfrutado, lo ha vivido de una manera muy bonita.

T: ¿Cómo se dieron cuenta de que su hijo estaba dentro del espectro? ¿Qué consejo le daría los padres que no lo saben pero sospechan que su hijo pueda tener esa condición?

AV: El diagnóstico con Fede no fue fácil, fueron muchos años de tocar puertas sin respuestas. Es difícil el autismo de alto funcionamiento o Asperger como el que tiene Fede. Que estén atentos no sólo a lo que comunican verbalmente sino a muchas otras señales. Hay muchos niños que a través de su mal comportamiento o actitud que se sale del patrón lo que están haciendo es comunicar que hay algo que no les hace sentir cómodos. Tenemos que ser muy sensibles, escuchar a nuestros hijos un poco más con nuestro corazón que con nuestros oídos.

T:¿Cuáles son las nociones equivocadas que la gente tiene acerca del TEA y que “Pablo” puede ayudar a derribar?

AV: El principal mito que existe es que no les gusta hacer amigos. La realidad es que les gusta hacer amigos pero no saben cómo; les cuestan ciertas reglas tácitas de la interacción, como por ejemplo la distancia entre las personas. A veces prefieren aislarse porque se han sentido vulnerables o rechazados en situaciones sociales.

T: ¿El sistema educativo está preparado incluir a los chicos con TEA?

AV: Vemos que cada vez hay más deserción escolar porque los profesores no están capacitados para trabajar con estos niños y no saben cómo darles el apoyo. Los mandan a una institución especial cuando pueden y deben estar en un ambiente educativo regular, simplemente con el apoyo necesario.

T: ¿Cuáles son los desafíos cotidianos para los padres o familiares de chicos con autismo?

AV: Son muchísimos. El camino no es fácil pero tiene muchas satisfacciones, vale mucho la pena. Tienen que autorregular su emoción, lograr aceptar fácilmente los cambios imprevistos de todos los días en una rutina normal. Que se abran un poco y entren en ese mundo. Como padres queremos darles las herramientas para que sean independientes, para que sean autónomos, porque no estamos criando niños para nosotros, sino para que se puedan desenvolver cuando ya no estemos. (Télam)