Crimen de Sandra Arbilla: "La sensación al no verla es desesperante"

"Llego de trabajar y lo primero que hago es ir a la habitación que compartía con su hermana. La sensación al no verla es desesperante", admite Roberto Arbilla tras cumplirse dos meses del crimen de su hija Sandra, quien fue asesinada a puñaladas en una verdulería ubicada en Manuel de Molina y Don Bosco.

Respecto a la investigación del homicidio, el hombre manifestó que ha mantenido encuentros con el fiscal Jorge Viego y que "hay algunas líneas, pero todavía nada positivo".

El hecho se produjo el pasado 17 de febrero y según lo que consta en el expediente, minutos antes de las 15 la víctima llegó al local y se encontró con el dueño, su esposa y el compañero que cambiaba de turno. Entre 15:10 y 15:15 todos se retiraron y quedó Sandra sola en el local. Cerca de las 17, un vecino que fue a comprar la encontró tirada en el piso, sobre un charco de sangre.

La joven presentaba múltiples heridas de arma blanca y falleció dos días después mientras era asistida en el Hospital Municipal.

Roberto solicitó la presencia de testigos, manifestando que en caso de pedirlo se podrá gestionar que declaren bajo reserva de identidad.

"Yo no podría dormir si observé algo y no lo digo", consideró.

También se refirió a los hechos violentos registrados en lo que va del año en nuestra ciudad.

"No es lógico vivir como se está viviendo. No quiero que todos estos casos tapen el de mi hija. Quiero que no quede impune", finalizó.