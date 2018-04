Villa Mitre quiere ir con tranquilidad a Cipolletti

Luego de superar el impacto inicial de pisar la cancha tras el parate por los playoffs de División (19 días) y de ganar precisamente en un siempre peligroso primer partido, Villa Mitre afrontará hoy el segundo de la serie ante Cipolletti.

Se jugará en el estadio José Martínez, desde las 21, y contará con arbitraje de Alejandro Chantiri y Rodolfo Gurman.

El encuentro corresponde a los juegos eliminatorios de la Conferencia Sur (octavos de final) del Torneo Federal de básquetbol, en series previstas al mejor de 5 partidos.

Villa Mitre ganó el primero el miércoles por 85 a 72, partido en el que produjo su debut el alero Valentín Garello, un alero que esta temporada jugó en Cinco Saltos, aunque también registra pasos por Boca Juniors en el Torneo PreFederal, con Boca Juniors en la Liga Nacional (2015-16), Oberá Tenis Club (TNA), Fisherton (Rosario) y seleccionados de Rosario y Santa Fe.

Garello llegó como reemplazo por lesión de Franco Amigo, quien se recupera de una operación de meniscos de la rodilla derecha y podría volver a jugar recién el 15 de mayo.

Antecedentes

En la temporada regular Villa Mitre y Cipolletti se enfrentaron en dos oportunidades, en las que se repartieron triunfos: 110-82 el tricolor como local y 91-81 el rionegrino en su escenario.

José Gutiérrez (Villa Mitre).

Después, en la clasificación para los cruces (1º al 16º), el equipo de nuestra ciudad se ubicó 3º, mientras que el albinegro fue 14º.

Planteles

Villa Mitre cuenta con José Gutiérrez, Segundo Vasconcelo, Matías Monteoliva, Jano Martínez, Federico Harina, Valentín Garello, Cristian Miguel, Ramiro Santiago, José Luis Martínez, Valentín Peton, Ramiro Heinrich y José Nicolás Ojeda.

Cipo es dirigido por Maximiliano Rubio, ex asistente de Juan Andrés García en El Nacional Monte Hermoso (temporada 2008-09). Entre otros, cuenta con el alero Francisco Hoffmann (ex El Nacional), el escolta Sebastián Farías (ex El Nacional), el ala-centro Sebastián Godoy (ex Centro Español, Unión de Santa Fe y Echagüe) y Paolo Casale (ex Barracas y Liniers).

Continuidad

La serie entre bahienses y rionegrinos continuará en Cipolletti el próximo martes 24 y eventualmente el jueves 26. De ser necesario un quinto y definitivo, se jugará en el José Martínez el domingo 29 de este mes.

El resto

Las otras llaves que afrontarán hoy sus respectivos segundos compromisos en los playoffs de Conferencia Sur: Racing Avellaneda-Estudiantil Porteño (primer partido), River (1)-Unión Vecinal (0), Belgrano de San Nicolás (1)-Sol de Mayo de Viedma (0), Racing de Chivilcoy (1)-Pedro Echagüe (0), Pérfora (1)-Zárate Basket (0) y Lanús (1)-Presidente Derqui (0), desde las 21 y Ferro de Madryn (1)-Argentino de Pergamino (0) desde las 21.30.